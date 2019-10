Bella Thorne: tutto sulla star del momento

@Getty Images

Bella Thorne è tra le star più popolari del momento. L'attrice e cantante è al centro dei media internazionali per l'annuncio di quella che sembrerebbe essere una relazione poliamorosa . Scopriamo tutto sulla vita di Bella Thorne .

Bella Thorne, classe 1997, è tra le celebrity più seguite, amate, popolari e influenti del momento. La bella attrice statunitense è ora al centro del media per l’annuncio di una relazione poliamorosa con Benjamin Mascolo e una ragazza la cui identità non è ancora stata confermata. Scopriamo tutto sulla vita della ragazza. Bella Thorne: il debutto Bella nasce l’8 ottobre a Pembroke Pines, città della Florida. Il debutto nel mondo dello spettacolo avviene in tenerissima età, infatti a soli sei anni recita all’interno del film “Fratelli per la pelle” con protagonisti Matt Damon e Greg Kinnear. Il talento dell’attrice (qui potete trovare le foto di Bella Thorne sul red carpet del Festival di Venezia 2019) è sotto gli occhi di tutti e la sua carriera non può far altro che decollare. Bella diventa immediatamente una delle star più promettenti del mondo dorato di Hollywood inanellando un successo dietro l’altro grazie ai numerosi apprezzamenti da parte del pubblico e i riscontri positivi della critica. Negli anni successivi l’attrice prende parte a produzioni televisive e cinematografiche di respiro internazionale aumentando sempre di più la sua popolarità fino a diventare la star che tutti noi conosciamo oggi.

Bella Thorne: musica e successo social

Parallelamente alla carriera d’attrice, Bella sperimenta anche la sua passione per la musica pubblicando singoli insieme alla collega Zendaya. Nel 2014 avviene il debutto come cantante solista con il disco “Jersey” in cui dimostra grande poliedricità spaziando in diversi settori e ottenendo ovunque consensi.

Tuttavia il successo di Bella non è soltanto in televisione, al cinema o alla radio, infatti la ragazza vanta anche un grande seguito social, basti pensare che il suo profilo Instagram conta oltre ventuno milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici, viaggi e momenti di vita privata.

Bella Thorne: la vita sentimentale

La grande esplosione mediatica di Bella in Italia avviene con l’annuncio della relazione con Benjamin Mascolo, componente del duo Benji & Fede. La coppia attira subito l'attenzione del pubblico del Bel paese riempendo pagine giornali.

Nelle ultime ore l’attrice è tornata al centro dei gossip per quello che sembrerebbe essere l’annuncio di una relazione poliamorosa. Infatti pochi giorni fa Bella ha pubblicato due scatti insieme a una ragazza lasciando intendere che tra loro potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.