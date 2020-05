Benjamin Mascolo, nuovo look per il cantante

Uno scatto che ha ottenuto oltre 210.000 like, Benjamin Mascolo ha mostrato il nuovo originale look sul suo profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower.

La foto mostra il nuovo look originale dell’artista, ovvero un taglio cortissimo e una tinta di colore verde.

Poche ore fa Benjamin Mascolo ha pubblicato una foto sul suo prillo Instagram che conta oltre 1.700.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita tra impegni lavorativi e momenti di relax con gli affetti più cari. Il post ha subito ottenuto grandi consensi contando al momento più di 210.000 like e oltre 3.000 commenti.

Benjamin Mascolo è una delle star più seguite e amate dal pubblico italiano. Il cantante ha dominato le classifiche del Bel paese in coppia con Federico Rossi vendendo decine di migliaia di copie.

In questi giorni numerosi volti del mondo dello spettacolo italiano hanno deciso di cambiare il proprio look tra tagli elaborati e tinte colorate ( qui le foto ), tra loro troviamo anche Benjamin Mascolo . Il cantante, classe 1993, ha mostrato il risultato con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram.

Benji & Fede: il grande successo

Prima della decisione di inseguire i propri sogni su strade separate, Federico Rossi e Benjamin Mascolo hanno dominato le chart del Bel paese.

La loro storia inizia nel 2010 quando i due musicisti si scambiano il primo messaggio sui social non sapendo che quell’amicizia li avrebbe portati a breve sulla vetta dell’Olimpo della discografia nazionale.

Negli anni successivi il duo (qui la loro storia in foto) pubblica album e singoli che riscuotono enorme successo, tra questi l’album Siamo solo Noise, certificato con un disco di platino per aver venduto più di 50.000 copie. Per quanto riguarda i brani, tra i più popolari troviamo Moscow Mule, Buona fortuna, Tutta d'un fiato, Amore Wi-Fi e Dove e quando, quest’ultimo certificato con ben quattro dischi di platino dopo esser divenuto uno dei tormenti estivi del 2019.