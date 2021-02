Benji Mascolo, esce "California" primo album da solista: info e tracklist

Dopo aver annunciato il suo primo album da solista, il cantante pubblica i primi dettagli sul suo progetto discografico Condividi:

Sono arrivati i dettagli del primo album da solista di Benji Mascolo reduce dall’esperienza in duo con Fede (FOTO). Il cantautore ha pubblicato sui social la cover di “California”, la prima metà di un album in due anime, così come scritto nella didascalia. Inoltre ha rivelato la tracklist del disco composta da sei canzoni e ufficializzato la data di uscita prevista per il 26 febbraio. Uno dei primi a commentare il post è stato Tiziano Ferro che ha confermato di aver ascoltato alcune tracce così come raccontato da Benji Mascolo qualche settimana fa. Il cantautore, reduce dal successo di “Accetto Miracoli” ha scritto “Proud of you lil’ bro. Ho avuto la fortuna di ascoltare qualcosa e posso dire: WAIT FOR IT!!”. Sale così l’attesa per conoscere il primo album da solista di Benji e che quindi rappresenta la prima metà di un album a due anime. Un progetto ambizioso dopo mesi di attesa e di lavoro in studio.

La tracklist di “California”, primo album di Benji Mascolo approfondimento Bella Thorne rivede il fidanzato Benji dopo cinque mesi Prima di annunciare il titolo del nuovo album e la tracklist, Benji Mascolo aveva scritto un lungo messaggio sui social per trasmettere tutte le sue emozioni in vista del suo debutto da solista: “Se dopo tutto questo tempo sei ancora qui e credi in questo sogno, ti dico grazie, grazie dal profondo del mio cuore. Due anni fa ho iniziato a lavorare a questo disco e ho capito subito che sarebbe stato “diverso””. Il cantautore racconta com’è nato “California”: “Ero nel periodo più buio della mia vita, lo stress mi aveva consumato fino a rubarmi il sorriso: ricordo ancora la follia di un Tour sul palco con la faccia completamente assente, lo sguardo spento, perso tra migliaia di persone che urlavano il mio nome invano. Meritavate di più e vi ho deluso. Ma ancora prima di voi, ho deluso e tradito me stesso, ogni principio e ogni valore che ho sempre difeso”. Benji Mascolo racconta ai suoi followers di aver scritto decine e decine di canzoni e grazie alla musica è riuscito a salvarsi: “Ho pianto ogni lacrima che avevo in corpo e vomitato tutti i miei sentimenti. Un passo alla volta è tornato a splendere il sole: ho messo in pausa ogni lavoro e rinunciato a soldi e contratti solo per poter riprendere in mano la mia vita”. Questa la tracklist di “California” Los Angeles Finché le stelle non brillano Marilyn Monroe California Sara lo sa Ricomincio