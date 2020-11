Bella Thorne provoca i suoi fan con alcuni scatti in lingerie. Una gallery seducente che la cantante e attrice 23enne ha pubblicato su Instagram per invitare i suoi follower ad ascoltare il suo nuovo singolo, “Lonely” .

Per promuovere il suo nuovo brano, “Lonely”, Bella ha pubblicato alcune foto scattate durante la realizzazione del videoclip. La star 23enne, fidanzata con Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nella gallery indossa un corsetto di pizzo nero e giarrettiere con autoreggenti. I capelli rossi in una mezza coda di cavallo, i bracciali e gli orecchini hanno impreziosito il look.

Time is Up, il film con Bella Thorne e Benji

“Chi ha guardato il nuovo video?” ha scritto Bella a corredo del post. “Indovinate la mia frase preferita e vi regalo 50 dollari ” ha concluso, aggiungendo l'hashtag #Lonely. L'attrice e cantante ha lanciato il singolo esclusivamente attraverso il suo account Only Fans , una piattaforma che permette di creare contenuti (principalmente a luci rosse) e venderli direttamente ai propri ammiratori. Nelle sue storie su Instagram, l'ex star di Disney Channel ha ribadito la sua promessa di inviare denaro ai fan che guardano il video. Poi ha parlato anche del suo nuovo film, “Girl”, in uscita la prossima settimana. “Ho anche Girl in uscita tra quattro giorni!?!? È il mio film preferito, sono così eccitata!”. Anche nei giorni scorsi Bella ha fatto incetta di like e commenti, pubblicando il video di un balletto nel quale l'attrice indossa un top molto ridotto.

Bella Thorne gira un film insieme al fidanzato Benjamin Mascolo

approfondimento

Time is up, primo ciak per il film con Bella Thorne e Benjamin Mascolo

Intanto Bella sta vivendo un'altra avventura professionale, questa volta insieme al fidanzato Benjamin Mascolo. Il musicista ha infatti momentaneamente sospeso la sua attività insieme a Federico Rossi e si è lanciato in una nuova avventura da attore. Sono infatti cominciate a Roma le riprese del teen movie “Time is up” diretto da Elisa Amoruso con protagonisti proprio Bella Thorne e Benjamin Mascolo. “Entro nel mondo del cinema a cuore aperto, pronto a mettermi in gioco e imparare tanto da questa prima esperienza come attore protagonista di un film internazionale. Ho passato gli ultimi mesi tra lezioni di recitazione e preparazione atletica per il ruolo, con il supporto di un team di persone incredibili. Vi prometto che cercherò di tenervi aggiornati man mano che procedo in questa nuova avventura” ha scritto il 27enne su Instagram.