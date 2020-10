Time is Up, il film con Bella Thorne e Benji

Bella Thorne e Benji , l’ormai ex del duo Benji & Fede, sono una coppia dall’aprile del 2019 e, stando a quanto riportato da “Deadline”, sarebbero ormai pronti a fare il loro esordio in scena, fianco a fianco. Tutto sembra ormai pronto per la messa in produzione di una pellicola: “Time is Up”.

Migliaia di like per la sua dichiarazione d’amore su Instagram, accompagnata da tre foto della coppia: “Avete presente il “colpo di fulmine”? Il “Vissero per sempre felici e contenti”? Ecco, noi non siamo una di quelle coppie. I romanzi e la televisione, crescendo, ci hanno venduto traguardi irraggiungibili come l’anima gemella, la metà perfetta che ci completa. E così, quando arriva un problema o un imprevisto, scappiamo, abbandoniamo la nave, perché in fondo “non era la persona giusta per noi”. Ci chiediamo che senso ha lottare per qualcuno che non rispecchia i nostri canoni di perfezione? Eppure, da quel poco che sono riuscito a imparare così giovane, il mondo non ci dà quello che vogliamo ma quello che ci serve per crescere. Ci siamo incontrati per caso, a metà strada tra il mio percorso e il suo, e abbiamo deciso di camminare insieme, mano nella mano. Non è perfetto, ma è bellissimo così, e non lo vorrei in nessun altro modo”.