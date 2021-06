Benjamin Mascolo, in arrivo il documentario "Ben: Respira"

“Respira. Continuavo a ripetermelo in testa ma il corpo non ascoltava, come se si fosse scordato un atto così semplice ma vitale: respirare” ha scritto Mascolo su Instagram. “ A 7 anni dal ricovero in ospedale eccomi qui a tentare quello che i dottori definirono impossibile: tornare a correre più forte di prima e tagliare il traguardo della mia prima maratona. Questi 42 interminabili chilometri saranno anche una metafora che mi permetterà di farvi entrare nella mia vita in un viaggio tra amore, famiglia, amicizia, musica , successi e insicurezze. Ho promesso a me stesso che ci riuscirò, voglio rendervi orgogliosi. Grazie per la forza e il sostegno che mi date sempre”. Immediato è arrivato anche il commento di Federico Rossi , suo ex compagno, ma ancora grande amico, del duo Benji e Fede. “Tvb” ha scritto il cantante. E poi il commento della fidanzata di Benjamin, la cantante e attrice Bella Thorne “Sono orgogliosa di te”.

Benjamin Mascolo, la malattia e la nuova vita

Dopo aver fatto parte per anni del duo Benji e Fede come musicista, ora Mascolo si propone come cantautore con il nome d'arte B3N. Ha appena lanciato il suo primo album da solista, “California”, anticipato dal singolo, “Finché le stelle non brillano”. “Scrivere Finché le stelle non brillano è stato un viaggio interiore. Ci ho messo un anno e mezzo. Prima il ritornello e con il tempo il resto. Mentre la mia vita cambiava, anche il testo prendeva forma” ha detto B3N in una recente intervista. Circa 7 anni fa, infatti, “uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare. Non mi sono mai sentito così vicino dal perdere tutto quello che stavo inseguendo. Una volta dimesso pesavo 10 kg in meno, non riuscivo a camminare e parlare contemporaneamente e il parere dei medici era chiaro: ‘Se smetterai di fumare recupererai una vita normale, ma dovrai comunque rinunciare all’idea di praticare sport’. Avevo solo 21 anni. Da quel giorno scattò qualcosa nella mia testa. Cambiai radicalmente stile di vita, adottai abitudini sane e feci una promessa a me stesso: non avrei fumato mai più. Per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che credevano nei mille traguardi che volevo raggiungere” ha raccontato su Instagram il cantautore.