Benji Mascolo, il video di "Sara lo sa"

Estratto dall’album “California”, la canzone racconta una storia realmente accaduta ad una coetanea dell’artista Condividi:

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Benjamin Mascolo, al secolo B3N, ha pubblicato “Sara lo sa”, brano estratto dal suo primo album da solista “California”.

approfondimento Benji Mascolo: il testo di Finché le stelle non brillano La canzone segue il precedente singolo “Finché le stelle non brillano”, che vede la partecipazione di Bella Thorne nel video ufficiale. La scelta nasce dalla volontà dell’artista di raccontare una storia realmente accaduta a una sua coetanea, vittima di un padre violento. Con questo brano Benjamin Mascolo è voluto partire dalla musica per lanciare un messaggio forte, nel giorno in cui si celebrano i diritti delle donne e la necessità di ripensare il mondo intero al femminile. Parlando del brano ha detto: “Forse non sarà una canzone a cambiare le cose, ma spero nel suo piccolo possa aiutare a portare ancor più attenzione sul tema dei maltrattamenti e che possa infondere il coraggio per ribellarsi e denunciare gli abusi”.

Il video di “Sara lo sa” approfondimento Benji Mascolo esce California primo album da solista: info e tracklist Il video del brano è stato girato tra Roma ed Ostia e vede la regia di Lorenzo Mazzoni. Protagonista della clip è la giovanissima attrice italiana Alma Noce, che porta magistralmente sullo schermo le parole di Benjamin Mascolo e il messaggio che l’artista vuole lanciare. Il video in bianco e nero porta in scena una storia cruda e brutale raccontata nella maniera più fedele possibile. Le immagini di Roma e della sua periferia corrono sullo schermo, alternando la spiaggia del litorale romano alla città. Un video dal forte impatto emotivo e che vuole lanciare un messaggio forte a tutte quelle donne in difficoltà. L’obiettivo è ricordare a tutte che la libertà è un loro diritto e ognuna deve poter vivere la propria vita al meglio, lontana dalle violenze domestiche e dagli abusi degli uomini.