Bella Thorne ha comprato l'anello di fidanzamento a Benjamin Mascolo

Mascolo, diventato celebre in quanto membro (ormai ex) del duo Benji e Fede , ha pubblicato una gallery su Instagram per mostrare il regalo della compagna. “Mi ha regalato un anello di fidanzamento” ha scritto l'artista su Instagram. Nella prima immagine si vede la coppia a Beverly Hills , entrambi vestiti di bianco. Nel secondo scatto Bella bacia la mano del compagno: sull'anulare di lui si intravede il prezioso gioiello. Benjamin mostra poi la mano aperta, sulla quale troneggia l'anello. Infine la coppia si concede un pranzo italiano con un piatto di spaghetti al pomodoro.

Lo scorso marzo Benjamin ha organizzato una serata molto romantica per chiedere a Bella di sposarlo . “Avresti detto di sì anche tu” ha scritto la 23enne, a corredo di una gallery che ha svelato ai fan alcuni dettagli sulla proposta di matrimonio. In un giardino decorato da petali rossi sparsi sull'erba, luci appese agli alberi e fotografie della coppia, dominava una scritta gigante, illuminata: “Marry me”, cioè “Sposami”. Sotto il post che aveva pubblicato Benjamin Mascolo, erano fioccati tanti commenti di auguri da parte di fan e amici vip. Chiara Ferragni, ma anche Paola Di Benedetto, compagna di Federico Rossi, e lo stesso cantante: “Appena me l’hai confessato ho esternato una reazione degna dei 10 anni di amicizia, congratulazioni fratello, per tutto” ha scritto Federico. “Ho già paura dell’addio al celibato” ha scherzato Fred De Palma.

Bella Thorne e il nuovo singolo “Phantom”

“Mi hanno ispirata alcuni dei miei migliori amici con le loro relazioni” ha spiegato Bella a proposito di “Phantom”, parlando con Vogue. “Sono stata davvero fortunata con Ben, ma non ho sempre avuto fortuna in passato. È così assurdo che siamo ancora a questo punto, con gli uomini che vogliono controllare tutto nelle relazioni con le donne. Quando stavo scrivendo il video, volevo raccontare questa storia in modo nuovo perché ci sono tanti modi ovvi per raccontarla. Mi sono divertita un sacco a creare il mostro. Voglio che le donne che ascoltano questo brano scrivano un messaggio a quelle merde dei loro fidanzati dicendo ‘Vaffanculo, merito di meglio e me ne vado’. Alla fine della canzone dico ‘Non odio gli uomini. Ho bisogno di un uomo che sia leale, non un traditore / Il tipo che mi dà la vita e la rende migliore’ (l’ho scritto pensando a Ben, in effetti) e penso che sia vero. Non volevo che la gente si confondesse; questa non è una canzone di odio verso gli uomini. È contro un certo tipo di persone, a volte usciamo con gente davvero schifosa.” Infine ha concluso: “Non potrei davvero essere più felice adesso perché ho tutte le cose che ho sempre voluto nella mia vita. Ho sempre voluto un rapporto stabile con la mia famiglia, e ce l’ho. Ho sempre voluto una relazione stabile con qualcuno su cui posso contare e con cui posso costruire un futuro, sono stanca di persone qui e là che vogliono dirmi quello che devo fare. Volevo arrivare a un punto nella mia vita in cui potevo finanziare i progetti che mi vanno invece di accettare ruoli che non voglio fare perché ho bisogno di soldi. Oggi posso finalmente dire sì perché lo voglio, perché è una buona scelta da fare. Non posso credere di essere arrivata a questo punto. Sono così felice.”