Time is Up, Bella Thorne e Benji nella prima clip: VIDEO

La pellicola segna l’esordio come attore di Benji. Sarà al cinema per soli tre giorni, dal 25 al 27 ottobre

Bella Thorne e Benji insieme nella vita e sul set. I due saranno al cinema con Time is Up, film del quale è stata condivisa la prima clip ufficiale online. La coppia è nata ad aprile 2019 e ha resistito alla dura prova della quarantena. Non solo, nel corso del 2020 hanno anche girato insieme una pellicola diretta da Elisa Amoruso, co-autrice della sceneggiatura con Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini.

Time is Up, trama

La storia ruota intorno a due adolescenti di nome Vivien e Roy, interpretati rispettivamente da Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Lei vive per lo studio. Ha un sogno nel cassetto, riuscire a entrare in una prestigiosa università americana. É appassionata di fisica e per i libri ha messo da parte la ricerca della felicità personale.

Tutto cambia, però, quando si ritrova faccia a faccia con Roy. Lui è un ragazzo problematico, che fin da bambino è tormentato da un profondo trauma. Ogni suo sogno si è infranto a causa di questo blocco che si porta dentro. I due non potrebbero essere più diversi, eppure il destino li porrà sullo stesso cammino. Sapranno migliorarsi a vicenda, scoprendo d’aver bisogno l’uno dell’altra per poter essere felici.

Le parole di Benji

Un’esperienza molto importante per la carriera di Benji, che per la prima volta si è cimentato con il lavoro d’attore. Il cantante ha spiegato come sia nata quest’avventura: “Mi sono presentato a un incontro con dei produttori per un progetto differente. Loro mi hanno poi chiesto se fossi interessato a questo film. Ho spiegato che non sono un attore ma mi hanno detto che di tempo ce n’era e avrei potuto studiare. Ho così parlato con Bella e le ho fatto leggere la sceneggiatura. Le è piaciuta molto e così abbiamo accettato questa follia”.