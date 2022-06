Benjiamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati: la lettera

Con una lunga dedica condivisa sui social, Benjamin Mascolo annuncia la sua separazione da Bella Thorne dopo 3 anni insieme. La coppia aveva annunciato il fidanzamento ufficiale lo scorso marzo 2021, con grande gioia da parte dei fan che attendevano il “sì” Condividi

È con una lunga lettera in inglese e condivisa sui social che il cantante e musicista italiano Benjamin Mascolo, ex del duo Benji e Fede, ha confermato le indiscrezioni che si rincorrevano ormai da giorni circa la fine della storia d'amore con l'attrice e cantante americana Bella Thorne. Insieme da tre anni, la coppia aveva annunciato il fidanzamento ufficiale nel marzo del 2021 e le nozze erano molto attese dai fan di tutto il mondo.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati approfondimento Le coppie scoppiate nel 2022: tutti i Vip che si sono detti addio Una notizia che arriva per tutti i fan della coppia Mascolo-Thorne come un fulmine a ciel sereno, nonostante i diretti interessati, sempre avvezzi alla pubblicazione di selfie, scatti e video di coppia, non si siano più mostrati insieme già da parecchie settimane, dall’ultima immagine su Instagram del 22 maggio scatenando sospetti su un loro possibile allontanamento. Voci che, anticipate dalla rivista americana People, sono ora confermate ufficialmente dallo stesso cantante italiano, che nella mattinata di venerdì 3 giugno ha reso nota la rottura sui social con una lunga lettera celebrativa dedicata alla ormai ex fidanzata.

Le parole di Benjamin Mascolo a Bella Thorne approfondimento B3N e Bella Thorne cantano insieme per la prima volta: Up in Flames Nella lettera che Benji ha condiviso su Instagram, il cantante si è dapprima soffermato sulla bellezza di Bella Thorne dentro e fuori e di come lei lo abbia aiutato a crescere e salvarsi dai momenti più oscuri della sua vita. “Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti”, scrive Mascolo, “Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei al mio fianco. Grazie a questa persona ho imparato cosa significa l’amore incondizionato, qualcosa che avevo vissuto solo con i miei genitori”. Nella dedica Benji celebre inoltre la bellezza delle piccole cose che da sempre avevano alimentato l’amore tra i due, dalla semplicità di un complimento che fa sentire subito più sicuri – anche tra difetti e imperfezioni – alla gioia di condividere proprio quei sogni che li hanno avvicinati. “Innamorarsi è il dono più bello che possiamo vivere nella vita, e la nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a nuove belle unioni e promesse tra persone. Le relazioni nascono e finiscono, proprio come le persone, è il ciclo naturale della vita e lo accetto pienamente… Doveva essere, ed è stato bellissimo. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei”.

La storia di Benjamin Mascolo e Bella Thorne approfondimento Bella Thorne svela i dettagli della proposta di Benjamin Mascolo Da quanto si evince dal messaggio condiviso da Benjamin Mascolo (Bella Thorne al momento non ha ancora replicato sui social), la separazione tra i due artisti sarebbe così avvenuta in via del tutto amichevole. 28 anni lui e 24 lei, la coppia Mascolo-Thorne aveva confermato alla stampa la sua frequentazione nel 2019 e dopo ben due anni insieme, aveva raccontato il fidanzamento ufficiale nel marzo del 2021. La separazione, poco prima dei fiori d’arancio, pare essere frutto della distanza data da programmi di lavoro contrastanti. Insieme, Benjamin e Bella hanno girato il film romantico Time Is Up e duettato nel brano in colonna sonora Up in Flames.