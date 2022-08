I concerti più belli della storia dei Beatles

12/12 ©Getty

L’ultima esibizione live in assoluto dei Beatles arriverà quasi tre anni dopo, il 30 gennaio 1969. Sarà un concerto unico e così iconico da venire citato in seguito persino nei Simpsons. I Fab Four sono in studio e non riescono a chiudere Get Back, salgono sul tetto e si sfogano per l’ultima volta da lì, dall’alto dell’Apple Corp. Get Back alla fine la suonano tre volte, vanno avanti finché non arriva la polizia e quell'agente che li farà smettere diventerà alla fine famoso pure lui, anche se qualche senso di colpa ce lo avrà forse per sempre