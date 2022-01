Get Back: The Rooftop Concert, il live sul tetto dei Beatles esce oggi

Esce oggi in streaming Get Back: The Rooftop Concert, il concerto storico dei Beatles tenuto il 30 gennaio del 1969 sul tetto di Apple Corps a Londra. Vedremo finalmente tutti e 40 i minuti dello show, con un nuovo mix audio che è stato curato da Giles Martin e Sam Okell (sia in stereo sia in Dolby Atmos). “Sono 40 minuti, non aveva senso. Ma l’accoglienza per Get Back è stata davvero straordinaria”. Giles Martin, co-curatore del mix audio, ha spiegato con queste parole l’uscita in streaming prevista per oggi, venerdì 28 gennaio, di Get Back: The Rooftop Concert. A quasi 53 anni (suonati) da quel giorno, dato che tra 48 ore sarà il 30 gennaio. Il mitico evento non era mai stato pubblicato prima di oggi in versione completa. “L’abbiamo fatto dopo un’infinità di richieste. È un documento storico, l’ho fatto per far ascoltare ai fan tutto quello che ho. Ho tagliato solo un po’ del finale, c’era solo il rumore del vento. Il mix è stato rifatto da capo”, ha aggiunto.

L’anniversario del concerto sul tetto



approfondimento

Beatles, all'asta gli NFT di oggetti di John Lennon

Il 30 gennaio di quest'anno si festeggia il 53º anniversario della performance, tra le più iconiche dei Beatles.

Per questa speciale candelina si celebrerà in parecchi modi diversi.

Domenica 30 gennaio il concerto sarà proiettato in 80 cinema IMAX del Regno Unito e degli Stati Uniti, arricchito da un q&a con il regista Peter Jackson.



Per oggi, invece, sono attesi due video di Norah Jones: si tratta di due video tributo che la cantautrice e polistrumentista pubblicherà sul proprio canale, suonando Let It Be e I’ve Got a Feeling. Ricordiamo che North Jones è la figlia di Ravi Shankar, il grande maestro di sitar che è stato insegnante di George Harrison. Ha avuto un’enorme influenza sul Beatle e non solo su di lui: su tutta la band.



Anche il Cirque du Soleil posterà una clip in cui a omaggiare i quattro di Liverpool ci saranno alcuni dei protagonisti di The Beatles LOVE by Cirque du Soleil, lo spettacolo a tema in scena a Las Vegas.



Di seguito potete vedere un estratto del concerto, nel momento in cui i Beatles suonano Don’t Let Me Down.