In vendita la lettera che Lennon (arrabbiatissimo) scrisse a McCartney

Va all'asta la missiva in cui l'allora già ex cantante dei Beatles scrisse cose molto pesanti al suo collega, Paul McCartney. "If we’re not cool, what does that make you”, ossia “se non siamo cool, cosa ti interessa” è una delle frasi contenute nella lettera che ora va in palio tramite il sito di aste di cimeli del rock, ossia Gotta Have Rock And Roll. Un pezzetto di una delle faide più famose della storia della musica (da accaparrarsi con circa 30mila dollari)

È stata appena messa in vendita la lettera che John Lennon scrisse a Paul McCartney, una missiva in cui l'ex cantante dei Beatles mise nero su bianco cose molto pesanti riferite al suo collega.

"If we’re not cool, what does that make you”, ossia “se non siamo cool, cosa ti interessa” è una delle frasi contenute nella lettera che ora va in palio tramite il sito di aste Gotta Have Rock And Roll (con quel noi si riferisce a lui e Yoko).

Un pezzetto di una delle faide più famose della storia della musica che si potrà finalmente accaparrare il fortunato che vincerà l’asta. Si tratta della lettera che John Lennon scrisse a Paul nel 1971, un anno dopo lo scioglimento dei Beatles. A scatenare la sua ira fu un’intervista che McCartney concesse al magazine musicale inglese Melody Maker. Benché in quell'intervista Macca disse tante cose poco lusinghiere riguardo il suo ex amico ed ex collega, ciò per cui lui andò su tutte le furie fu il fatto che Paul si permise di dire che “Imagine” non era una canzone politica. Non l'avesse mai detto, apriti cielo…



Il contenuto della suddetta missiva è stato pubblicato sulla rivista britannica Melody Maker a seguito di quell’intervista rilasciata da Paul McCartney. Lennon indirizzò la lettera sia a Paul sia al Melody Maker, il settimanale che aveva accolto l'intervista di Paul, che per Lennon suonava come ignobile. Una missiva di tre pagine in cui John sfoga tutta la sua rabbia nei confronti di colui che prima dell'avvento di Yoko Ono era la sua metà. Anzi: la metà della sua mela, per rimanere in tema Beatles, Apple e Granny Smith (il simbolo dell'etichetta dei Beatles, la mela verde dell'Apple Records).