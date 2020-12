3/15 ©Getty

Il 14 dicembre 1980, milioni di persone in tutto il mondo risposero all'appello fermando ogni attività per 10 minuti di silenzio in onore di Lennon. Trentamila si riunirono a Liverpool, 225.000 persone si recarono a Central Park, vicino al luogo del delitto. In questi dieci minuti, ogni stazione radiofonica di New York City sospese le trasmissioni. Almeno tre fan dei Beatles si suicidarono, portando Yoko Ono a fare un pubblico appello chiedendo ai fan di non disperarsi e di non compiere atti estremi per amore di John