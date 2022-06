Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Julian Lennon ha pubblicato la sua cover di “Imagine”, il successo di suo padre.

Parliamo del primogenito di John Lennon, avuto dalla prima moglie (la scrittrice e saggista Cynthia Powell): è lui che ha registrato e dato alle stampe la sua versione personale del successo dell'illustre genitore.



I proventi della cover firmata da Julian andranno a beneficio dei soccorsi in Ucraina.

Il brano era stato eseguito per la prima volta dal figlio di John lo scorso aprile, come parte della campagna Stand Up For Ukraine, una raccolta fondi globale trasmessa da Varsavia, in Polonia.

In occasione di quell'esibizione, Julian Lennon ha detto: "Oggi, per la prima volta in assoluto, ho eseguito pubblicamente la canzone di mio padre, 'Imagine’”. E ha aggiunto: "La canzone riflette la luce alla fine del tunnel, che tutti speriamo".



Una parte dei proventi di questa nuova versione del grande classico sarà donata a Global Citizen attraverso l'organizzazione no-profit di Lennon, The White Feather Foundation, a favore dei rifugiati ucraini.



"Ho sempre detto che l'unica volta in cui avrei mai pensato di cantare 'Imagine' sarebbe stata se fosse stata la fine del mondo", aveva detto in precedenza Lennon Junior a proposito della celebre canzone paterna.

Stavolta quella “fine del mondo” cui si riferiva pare sia arrivata: “La guerra all'Ucraina è una tragedia inimmaginabile. Come essere umano e come artista, mi sono sentito in dovere di rispondere nel modo più significativo possibile".



In fondo a questo articolo potete guardare il video in cui Julian Lennon canta “Imagine”.