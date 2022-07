Paul McCartney, all'asta il suo autografo, vale 2.900 dollari

Musica

Il musicista, che ha da poco compiuto 80 anni, si è esibito sul Pyramid Stage per la prima volta dal 2004. Uno show di oltre due ore in cui è stato accompagnato da due grandi ospiti: il Boss e Dave Grohl

La sua esibizione ha coinciso con l'anniversario di una altro evento memorabile: il 25 giugno 1967 i Beatles infatti eseguirono All You Need is Love davanti a circa 400 milioni di persone di 24 Paesi, cantando la canzone dal vivo dai famosi Abbey Road Studios