Paul McCartney compie 80 anni: le 5 canzoni più belle scritte da lui

When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be

Un altro successo planetario siglato McCartney è sicuramente Let It Be, del 1968. Il brano nasce dopo che una notte Paul sognò la madre Mary, che era morta quando lui aveva solo 14 anni. "Una canzone positiva", disse McCartney, "lei era venuta nei miei sogni per rassicurarmi mentre ero ansioso e paranoico, per dirmi che sarebbe andato tutto bene". Let It Be diventerà poi il titolo dell’ultimo album dei Beatles in ordine di uscita, pubblicato dopo la fine della band, e sarà l’ultimo singolo pubblicato dalla band ancora in attività.

Yesterday All my trouble seemed so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday

Maybe I’m Amazed (1970)

Paul McCartney scrisse Maybe I’m Amazed nel 1969, nel periodo di scioglimento dei Beatles. La canzone è pensata come una dedica a sua moglie Linda, per l’aiuto che la donna gli aveva dato in quel periodo così difficile della sua carriera. Il brano fu poi pubblicato nel 1970 nell’album McCartney e rappresenta di fatto il primo passo “solitario” di Paul dopo l’era dei Fab Four. McCartney vi suonò tutti gli strumenti, aiutato da Linda nei cori.

Maybe I'm amazed at the way you love me all the time

Maybe I'm afraid of the way I love you

Maybe I'm amazed at the the way you pulled me out of time

You hung me on a line

Maybe I'm amazed at the way I really need you

Live and Let Die (1973)

Dopo lo scioglimento dei Beatles, McCartney non volle smettere di fare musica e, nel 1971, nacquero i Wings, rockband fondata da lui stesso, dalla moglie Linda – tastierista e cantante – e dal chitarrista Denny Laine. Per circa 10 anni la band creò successi rock-pop come Live and Let Die del 1973. Il pezzo è stato scritto da Paul e Linda McCartney e ha riunito Paul con il produttore dei Beatles, George Martin. Il brano inoltre è andato a costituire la colonna sonora dell'omonimo film del 1973, ottavo capitolo della saga con protagonista James Bond.

But if this ever changin' world

In which we're livin'

Makes you give in and cry

Say live and let die

Live and let die

My Love (1973)



Sempre nel 1973 McCartney si lancia nella composizione di una ballata a sfondo romantico: si chiama My Love, ed è un pezzo pubblicato per la prima volta come singolo anticipatore dell’album Red Rose Speedway. La canzone è dedicata alla moglie Linda e rimase al primo posto nella classifica americana di Billboard per quattro settimane.

And when I go away

I know my heart can stay with my love

It's understood

It's in the hands of my love

And my love does it good

Whoa-whoa-whoa-whoa, whoa-whoa-whoa-whoa

My love does it good