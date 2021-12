Basso di McCartney all'asta per beneficenza, cifra record di 496mila $

Uno strumento appartenuto al mitico bassista dei Beatles è stato battuto a più zeri, frantumando tutti i record. Ha superato il basso Fender Mustang del 1969 di Bill Wyman (l’ex bassista dei Rolling Stones), venduto nel 2020 per 384.000 dollari. Insomma, i Fab Four vogliono sempre primeggiare sugli eterni rivali… Il basso di Macca in questione non è nemmeno il suo mitico Höfner: è uno Yamaha BB-1200 “Wings”, suonato in tournée e in studio. Non osiamo pensare a quanto verrà venduto il suo fedele Höfner!

Un basso di Paul McCartney è stato appena venduto a un'asta benefica per una cifra record: 496mila dollari, il che rende questo strumento il basso più costoso mai venduto all'asta prima d'ora.



E non è nemmeno il suo mitico Höfner! Chissà se chi ha acquistato questo basso si è confuso e credeva di sborsare quella cifra per lo strumento da cui il bassista dei Beatles è da sempre inseparabile, il suo iconico Höfner appunto…



Chiaramente stiamo scherzando: chi si è aggiudicato l'asta sa benissimo di aver acquistato un basso Yamaha BB-1200 “Wings”, suonato da Macca in tournée e in studio.

Ma quindi non osiamo pensare a quale cifra si arriverà il giorno in cui verrà messo all'asta il basso Höfner di Paul McCartney…



La cosa che fa sorridere è che anche in questo caso non si sopisce l'eterna rivalità tra Beatles e Rolling Stones: i 496mila dollari a cui è stato battuto il basso dell’ex Beatle indovinate un po’ quale precedente record frantumano? Proprio così: batte il record che fino a poche ore fa era detenuto dall’ex bassista dei Rolling Stones…

Il basso Yamaha BB-1200 “Wings” di McCartney ha superato il basso Fender Mustang del 1969 di Bill Wyman, l’ex bassista degli Stones appunto, venduto nel 2020 per 384.000 dollari.



Quindi se la band di Mick Jagger poteva vantare almeno un primato indubbio sui Beatles, quello del Guinness dei primati del basso più caro venduto, adesso non può più.

Se la starà ridendo Paul McCartney, visto che recentemente ha espresso parole non certo encomiabili riguardo i suoi colleghi (definendoli una “cover blues band” in maniera denigratoria).



Ma comunque, scherzi a parte, il vero motivo per cui se la starà ridendo Paul McCartney è il fatto che la cifra ottenuta andrà in beneficenza, cosa ben più importante di tutte queste scaramucce del rock.