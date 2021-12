La chitarra dei Beatles, in un libro la storia della Rickenbacker

È uscito (per ora solo in inglese) “Rickenbacker Guitars - Out of the Frying Pan Into the Fireglo”, il libro pubblicato da Phantom Books che celebra un’icona intramontabile della storia della musica, protagonista assoluta del capitolo dedicato al rock. Resa famosa da John Lennon e George Harrison e poi anche da Pete Towshend, Peter Buck dei R.E.M e da tanti altri mostri sacri delle sette note targate XX secolo, ecco tutto quello che bisogna sapere di questo mito intramontabile

È appena uscito un libro che omaggia uno degli strumenti più iconici della storia della musica, protagonista assoluto del capitolo dedicato al rock: si tratta della Rickenbacker, la chitarra che è entrata nel mito come prima elettrica del rock.

Il libro (per ora solo in inglese) si intitola Rickenbacker Guitars - Out of the Frying Pan Into the Fireglo, è stato appena pubblicato da Phantom Books ed è una chicca che di certo farà gola ai musicofili.



Questo nuovo volume ripercorre step by step - ma soprattutto riff by riff - la storia della chitarra resa leggendaria da John Lennon e George Harrison ma anche da Pete Towshend, Roger McGuinn, Peter Buck dei R.E.M e da tanti altri mostri sacri delle sette note targate XX secolo.



Il libro ne racconta vita, morte e miracoli (in realtà è una chitarra ancora viva e vegeta, attualmente in produzione, come scriveremo di seguito).

Un viaggio emozionante che parte dalle origini, quando negli anni ’30 Adolph Rickenbacker produsse la primissima chitarra elettrica. In quel decennio il rock era ante litteram, non ancora nato e nemmeno concepito. Tuttavia l'invenzione di Rickenbacker - da cui appunto la chitarra prende il nome - ha cambiato radicalmente la storia della musica popolare in generale.



Il suono di questa chitarra è inconfondibile, un vero e proprio marchio di fabbrica che subito si fa riconoscere nei riff di parecchie canzoni dei Beatles, così come in quelli di brani dei R.E.M., degli Smiths, dei Radiohead, di Jeff Buckley, Eddie Vedder eccetera eccetera. Potremmo andare avanti all'infinito, scrivendoci un libro… Ma visto che il libro c’è già, tuffiamoci nella lettura di questo.