R.E.M., 30 anni fa usciva Out of Time: il disco di Losing My Religion

È il settimo album della band statunitense, quello che ne ha definitivamente consacrato il successo planetario: uscito il 12 marzo 1991, ha scalato presto tutte le classifiche mondiali e ha venduto 18 milioni di copie, 300mila solo in Italia

Il disco “Out of Time” dei R.E.M. compie 30 anni. È stato il settimo album in studio del gruppo musicale statunitense e anche quello che li ha consacrati a un successo mondiale. Uscito il 12 marzo 1991, tra le sue tracce vanta una delle canzoni più famose e apprezzate della band, ovvero il singolo che ne ha anticipato l’uscita: "Losing My Religion". Ecco le curiosità da conoscere sul capolavoro di Michael Stipe e soci.

La copertina e le vignette approfondimento Epcc, Michael Stipe dei REM canta No Time For Love Like Now La copertina è ormai iconica: scritta nera su fondo giallo, "R.E.M. Out of Time". All’interno del libretto ci sono invece due vignette. In una si vede un uomo col cappello, tutto vestito di blu, che osserva la locandina di un locale a luci rosse. La didascalia della vignetta recita: “Queste trasparenze sbiadite e retroilluminate ricordano ai passanti lo spettacolo dal vivo che si svolge continuamente all'interno”. Poi un’altra vignetta, che rappresenta degli scalini e un uomo che ci cammina sopra. Altra criptica didascalia: “Quando, dopo 75 anni di utilizzo, i gradini di marmo che conducono all'atrio di questo edificio si sono consumati, non sono stati sostituiti o ricostruiti, ma ricoperti con lastre di lamiera”. Le vignette sono metafore dell’intimo spettacolo della vita e del ricordo del passato.

Un successo da 18 milioni di copie approfondimento REM, 5 canzoni che hanno segnato la loro storia "Out of Time" è probabilmente l’album con cui più spesso viene identificata la band. Quello che li ha consacrati al successo definitivo. Appena uscito, trascinato dall’acclamato singolo “Losing My Religion”, è volato subito al primo posto delle classifiche mondiali. Il disco è denso di canzoni che diventeranno tra le più famose del gruppo, tra cui “Shiny Happy People”. Le tracce riprendono lo stile pop delle precedenti canzoni, introducendo nuove sonorità acustiche. Ha venduto oltre 18 milioni di copie ed è diventato presto l’album di maggior successo dei R.E.M.: solo in Italia ha venduto circa 300mila copie.

Il brano "Losing My Religion" approfondimento I 30 anni di Losing My Religion, il capolavoro dei REM La canzone più celebre dell’album è certamente “Losing My Religion”, che ne anticipò l’uscita di 21 giorni, un singolo che già ne prometteva il successo. Il titolo non deve ingannare, però, perché il testo non parla di religione: “losing my religion” è un’espressione della zona meridionale degli Stati Uniti che significa “perdere la ragione” o anche “perdere la pazienza”. La parte musicale è opera del chitarrista Peter Buck, che la compose mentre stava guardando la televisione con in mano un mandolino appena acquistato. Il riff della canzone è infatti eseguito proprio con il mandolino. Il cantante e paroliere dei R.E.M. Michael Stipe ha dichiarato che la canzone si ispira a “Every Breath You Take” dei Police. Oggi è ritenuta la canzone più famosa del gruppo e occupa la posizione 170 tra i 500 migliori brani musicali secondo Rolling Stone.