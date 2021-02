I 30 anni di Losing My Religion, il capolavoro dei REM

Nacque per caso, come spesso succede ai capolavori dell'arte. Il chitarrista Peter Buck aveva acquistato poche ore prima un mandolino e se ne stava seduto in poltrona davanti alla tv strimpellando qualcosa e cercando di impratichirsi all'uso di uno strumento che non sapeva suonare. ““Stavo registrando tutto e il giorno dopo, quando riascoltai il nastro, mi accorsi che c'era un sacco di musica tipica di uno che sta imparando a suonare il mandolino, poi di colpo c'era Losing My Religion, e poi ancora altra musica tipica di uno che sta imparando a suonare il mandolino”. Buck condivise la sua folgorazione con gli altri componenti del gruppo, altrettanto entusiasti tanto da riunirsi in sala di registrazione di lì a poche settimane, al Bearsville Studio di Woodstock, New York. A quella sessione avvenuta nel settembre 1990, oltre al mandolino di Peter Buck, si unirono anche chitarra acustica (Peter Holsapple), basso, tastiere (Mike Mills) e batteria (Bill Berry), più gli archi dell'Atlanta Symphony Orchestra aggiunti successivamente e degli “applausi” che furono inseriti in post-produzione, portati alla luce da una puntata della serie tv Song Exploder su Netflix.

approfondimento

Epcc, Michael Stipe dei REM canta No Time For Love Like Now

L'uscita di Losing My Religion anticipava di tre settimane l'uscita del settimo disco Out of Time (pubblicato il 12 marzo). Sceglierla come primo singolo fu un'idea molto discussa e controversa e non del tutto condivisa dalla Warner Bros, ma il pezzo ottenne subito il favore delle radio americane, nonostante non fosse un singolo ideale per le tipiche heavy rotation delle stazioni. Come più volte spiegato dal frontman Michael Stipe, il titolo non aveva nulla a che vedere con crisi mistiche o spirituali: losing my religion è un'espressione tipica degli Stati Uniti del Sud e traducibile più o meno con “perdere la ragione” o “perdere la pazienza”. Il testo parla semplicemente di un amore non corrisposto che rischia di sfociare nell'ossessione, uno dei temi universali della musica pop di ogni tempo, traendo ispirazione da Every Breath You Take dei Police e – come rivelato da Mike Mills – anche dalle linee di basso dei Fleetwood Mac. Trascinato da cotanto singolo, Out of time vendette oltre dieci milioni di copie grazie anche al videoclip molto suggestivo diretto dal futuro regista cinematografico Tarsem Singh, eletto Video dell'Anno agli MTV Music Awards 1991: si apre con l'altissima citazione da Sacrificio di Andrei Tarkovsky e contiene riferimenti a Caravaggio e a varie immagini sacre come quella del martirio di San Sebastiano. Trent'anni dopo si appresta a superare gli 800 milioni di visualizzazioni su Youtube ed è indiscussa pietra miliare della storia del rock: Rolling Stone l'ha inserita al 170° posto della classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi e non è raro trovarla nei contesti più vari, come per esempio in questa scena di Beverly Hills 90210 in cui Brenda, appena mollata da Dylan, esaspera il proprio struggimento ascoltando a ripetizione la canzone nello stereo. Riuscite a immaginare qualcosa di più anni Novanta?