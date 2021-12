George Harrison, il video di "My Sweet Lord" e gli artisti coinvolti

A 50 anni dalla pubblicazione della canzone del chitarrista dei Beatles e primo singolo dopo lo scioglimento dei Fab Four, arriva il video ricco di ospiti davvero speciali Condividi

Dopo 50 anni, la storica canzone “My Sweet Lord” di George Harrison ha finalmente il suo video ufficiale, e non senza un piccolo aiuto da parte di tanti amici dell’artista. Diretto da Lance Bangs e prodotto dal figlio di Harrison, Dhani Harrison, con David Zonshine, il nuovo video di "My Sweet Lord" vede la partecipazione di amici, colleghi, familiari e artisti. Tra gli ospiti coinvolti, oltre ai protagonisti, ci sono anche Darren Criss, Jon Hamm, Rosanna Arquette, Joe Walsh, "Weird Al" Yankovic, Reggie Watts, Moshe Kasher, Natasha Leggero, Patton Oswalt, Tim Heidecker ed Eric Wareheim, Garfunkel e Oates (Kate Micucci e Riki Lindhome), Taika Waititi, Shepard Fairey, Aimee Mullins, Rupert Friend, la moglie di Harrison Olivia Harrison e il loro figlio Dhani.

Il video di My Sweet Lord approfondimento 20 anni dalla scomparsa di George Harrison chitarrista dei Beatles Il video vede come protagonista il comico americano Fred Armisen (conduttore del Saturday Night Live) che veste i panni di un agente speciale incaricato da Mark Hamill, il leggendario Luke Skywalker di Star Wars. La missione è indagare su: «Ciò che non può essere visto». Entra in un cinema in cerca di indizi verso una dimensione spirituale. "Realizzare questo video è stata una delle esperienze più appaganti della mia vita", ha dichiarato il regista Bangs in una nota. “L'approccio era quello di rappresentare visivamente la canzone mentre questi agenti e ispettori continuavano a perdere la meraviglia metafisica che li circondava. Le immagini sono coreografate al suono di melodie vocali, strimpellate di chitarra, pattern di batteria, cambi di accordi. “George ha inserito un senso dell'umorismo in tutti i suoi video, quindi abbiamo mantenuto quello spirito e riempito il cast di amici e ammiratori della sua musica, molti provenienti dall'attuale panorama della commedia. Ho rintracciato obiettivi da alcuni dei film prodotti dalla George's HandMade Films e spero che gli spettatori possano provare un senso di meraviglia e di ricerca mentre lo guardano. Con questo video spero che la canzone continui ad aggiungere qualcosa a tutte le nostre vite".