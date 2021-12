Venduta la casa di Harrison, teatro delle prime prove dei Beatles

È stata ufficialmente venduta all’asta, lo scorso martedì 30 novembre, la dimora numero 25 di Upton Green a Liverpool, dove dal 1950 al 1962 visse l’ex chitarrista dei Beatles George Harrison. Lì il fulcro delle prime prove della band che diventò poi celebre in tutto il mondo Condividi

Arriva direttamente dalla casa d’aste Omega, l’annuncio circa la vendita della casa in cui l’ex chitarrista dei Beatles George Harrison visse i primi anni della sua infanzia e adolescenza, dal 1950 al 1962. A rendere ancora più prestigioso lo stabile al numero 25 di Upton Green a Liverpool, in cui il musicista visse circondato dall’affetto della famiglia, molti cimeli rimasti invariati nel tempo, nonché il primo vero teatro di prova per Harrison e gli amici Paul McCartney e John Lennon, con i quali avrebbe poi dato vita all’iconico collettivo inglese.

La casa di George Harrison è venduta all’asta approfondimento 20 anni dalla scomparsa di George Harrison chitarrista dei Beatles È stato battuto e venduto all’incanto di Omega Auctions, lo scorso martedì 30 novembre a Newton-le-Willows, in Inghilterra, lo stabile situato al numero 25 di Upton Green, nel quartiere Speke di Liverpool. Un piccolo appartamento che diventò nel 1950 la casa di George Harrison e della sua famiglia, prima del grande successo mondiale che lo travolse accanto ai Beatles. Sono bastate 171mila sterline (l’equivalente di 200mila euro) per far si che un fan americano della band si aggiudicasse la casa in cui Harrison, McCartney e Lennon composero e suonarono le prime melodie dei Beatles. Un appartamento che Harrison lasciò solo agli albori di una nuova carriera, proprio quando i Fab Four si prepararono a giungere al successo nel 1962. È stato lo stesso banditore Paul Fairweather di Omega Auction a raccontare qualcosa di più su cosa rende questo piccolo e semplice alloggio così tanto speciale: “Anche se ci sono state ristrutturazioni, la casa conserva alcune caratteristiche originali, tra cui il bagno, il lavandino, le porte e gli annessi”, ha commentato Fairweather. “George aveva imparato a suonare la chitarra in questa casa e le foto del gruppo che si riuniva lì nei primi anni ‘60 sono incredibili ancora oggi da vedere appese alle pareti”. In realtà la casa fu già protagonista di un’asta ben 7 anni fa, nel 2014, quando un avventore la acquistò per 156.000 sterline (l’equivalente di 180.000 euro).