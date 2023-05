L'ex moglie e la figlia di Carlo continueranno ad avere un ruolo importante anche negli otto nuovi episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 5 maggio. A Casa Tutti Bene è una serie Sky Original di Gabriele Muccino Condividi

Luna ed Elettra, figlia ed ex moglie di Carlo Ristuccia, sono pronte a tornare nella seconda stagione di A Casa Tutti Bene, serie tv Sky Original di Gabriele Muccino, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 5 maggio (LO SPECIALE). A interpretarle sono ancora Sveva Mariani ed Euridice Axen, che ci raccontano la loro evoluzione nel video che potete trovare in testa a questo articolo.

La nuova vita di Luna "Ho la sensazione di non aver mai lasciato questo set – racconta Sveva Mariani – anche il mio personaggio l'ho vissuto, in questo periodo di pausa, con uno stato d'attesa e di curiosità perché avevo capito che era un personaggio destinato ad evolversi e a crescere". Nella seconda stagione, Luna va a vivere con il padre e con la compagna Ginevra, dimessa dall'ospedale dopo il terribile incidente che le era capitato nel finale della prima stagione: "Questo nuovo gruppo famigliare che si viene a creare è un'organizzazione precaria e instabile – spiega l'attrice – lei sembra aver ritrovato una tranquillità, una stabilità, che presto però va in frantumi perché si ritroverà travolta da qualcosa molto più grande di lei".

ELETTRA IN SARDEGNA "Elettra è in Sardegna, è come se fosse totalmente in un altro mondo a occuparsi di cose pratiche – spiega Euridice Axen – e sua figlia le è lontana, non avrà sotto controllo la situazione come l'anno scorso, le sfuggirà un po' di mano. Ed è anche rapita da altre situazioni…". Insomma, tanta carne al fuoco, di cui potete avere un assaggio con la clip che trovate in testa a questo articolo.