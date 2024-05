The Bear 3, annunciata la data d'uscita: in streaming dal 27 giugno

FX ha finalmente comunicato la data d'uscita della terza stagione di The Bear. Il 27 giugno, Jeremy Allen White torna a vestire i panni di Carmy, per la gioia dei fan che hanno fatto della serie tv un fenomeno globale.

Il ritorno di The Bear

Insieme all'annuncio della data d'uscita (gli episodi verranno messi online tutti in una volta ndr.), FX ha diffuso anche un breve teaser trailer di The Bear 3. Nel filmato Carmy è da solo in cucina, nel cuore della notte. Il suo sguardo, fisso sulla telecamera, si allarga ad abbracciare Lake Shore Drive e lo skyline di Chicago.

La seconda stagione della serie tv ha seguito la brigata di cucina mentre trasformava la sua paninoteca a conduzione familiare in un ristorante raffinato. Nel cast, insieme a Jeremy Allen White, anche Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson.

Agli Emmy di quest'anno, andati in scena in ritardo per via dello sciopero, la prima stagione di The Bear - trasmessa per la prima volta su Hulu nel giugno 2022 – si è aggiudicata 10 statuette, tra cui quella per la migliore serie comica. White è stato premiato come Miglior attore protagonista in una serie comica, Moss-Bachrach come Miglior attore protagonista in una serie comica, Edebiri come Migliore attrice non protagonista in una serie comica. Anche la seconda stagione ha ottenuto il plauso della critica, vincendo il premio di Migliore serie comica ai Golden Globes (con White ed Edebiri premiati ancora una volta)