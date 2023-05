The Bear 2, il trailer della seconda stagione

È stato diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di The Bear, i cui dieci episodi saranno disponibili a partire dal 16 agosto sulla piattaforma streaming Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La narrazione vorace, fitta ed incalzante della prima stagione aveva diviso a metà i pareri del pubblico, tra chi aveva gridato al capolavoro e chi invece ne era uscito un po’ confuso ed angosciato. In ogni caso, The Bear è stata sicuramente una novità nel panorama televisivo , in grado di rinnovare la classica messinscena e di far parlare di sé, tanto da essere stata confermata per una nuova, dinamica e scattante seconda stagione.

Il trailer mostra i protagonisti , Carmen “Carmy” Berzatto ( Jeremy Allen White ), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), mentre cercano di avviare la propria attività con tutti i nuovi problemi professionali e personali del caso. Se gestire un ristorante già provocava ai protagonisti (e con loro agli spettatori a casa) una costante sensazione adrenalinica di tensione, ansia e stress, ancora più complesso sarà il tentativo di avviare una nuova attività di successo. Carmy, il protagonista, e la sua brigata di ristoratori, scopriranno infatti molto presto che esiste una sola cosa ancora più estenuante di gestire un ristorante: aprirne uno nuovo. The Bear 2, porta quindi avanti i tratti dark comedy che avevano caratterizzato la prima stagione, e lo fa mentre mostra i vari personaggi che lavorano duramente per trasformare il dismesso e sufficientemente igienico locale di panini in un ristorante di qualità superiore. Esattamente come nella prima stagione, la squadra sarà costretta a gestire i debiti, gli appalti, i permessi e la fitta burocrazia, mentre cercherà di non perdere il proprio focus sulla creatività della cucina, della pianificazione dei menu e dell’accoglienza clienti. Allo stesso modo del ristorante, anche ciascun membro dello staff di cucina sarà costretto a rinnovarsi, a snodare e risolvere i problemi del proprio passato, così da poter cambiare e fare un salto di qualità per il futuro.

Dove eravamo rimasti

Nella prima stagione, abbiamo seguito le vicende di Carmy, chef di ristoranti stellati, che aveva scelto di ritornare Chicago, la propria città natale, per prendere in mano la piccola e abbandonata paninoteca del fratello, The Original Beef of Chicagoland. A questo punto Carmy non solo era stato costretto a risolvere le tante problematiche in cui versava il locale, ma anche ad affrontare i fantasmi del suo passato, dal momento che se la paninoteca era rimasta senza proprietario era perché il fratello aveva deciso di togliersi la vita. Carmy si era dunque trovato alle prese con un ambiente di lavoro differente da quello dei ristoranti di lusso a cui era abituato: una routine lavorativa ancor più dura e caotica, una squadra di ristoratori insubordinati e poco esperti, e complessi risvolti familiari, causati dal recente e tragico suicidio del fratello.

In attesa di capire come proseguirà The Bear, serie televisiva creata da Christopher Storer e prodotta da FX Productions, non resta che dare uno sguardo al trailer, che ci riporterà per qualche minuto all’interno della caotica cucina di Chicago.