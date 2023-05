The Bear 2, teaser trailer e data d'uscita della seconda stagione

La nuova stagione riprenderà la storia da dove era stata lasciata con l’ultimo episodio Braciole, in cui Carmy si riconciliava sia con i dipendenti della paninoteca in cui era tornato a lavorare sia con il proprio passato, lasciando così intendere che il suo futuro sarà ben diverso dal suo passato. Una svolta che dovremmo vedere in The Bear 2, come sembrerebbe mostrare il poster condiviso su Instagram dall’account che ha annunciato il lancio della nuova stagione su Hulu.

La storia dello chef Carmen Carmy Berzatto

Gli appassionati della serie non avranno certo bisogno di presentazioni per la sua storia. The Bear segue le vicende dello chef Carmen "Carmy" Berzatto, che torna a gestire la paninoteca di famiglia, The Original Beef of Chicagoland, dopo un brutto lutto che ha causato non pochi problemi nel ristorante. Ma Carmy viene da un’esperienza maturata nell’alta cucina, e calarsi in una realtà come quella di una paninoteca è tutt’altro che facile per lui. Lo aspettano non poche sfide e difficoltà. E nel corso delle puntate lo chef imparerà a gestire la piccola impresa bilanciando sia il rapporto con i suoi collaboratori sia quello con la sua famiglia. E tutto mentre affronta le conseguenze del suicidio del fratello.