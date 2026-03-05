Sono passati 20 anni da quando Crash ha vinto l’Oscar come miglior film. Era il 5 marzo 2006 e la pellicola di Paul Haggis si aggiudicò tre statuette (anche sceneggiatura e montaggio) sulle iniziali 6 candidature. Il film, uscito nel 2004, racconta attraverso diverse storie che si incrociano le tensioni razziali e sociali in una metropoli come Los Angeles. Nel cast corale spiccano Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon e Terrence Howard. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La genesi del film

Lo scrittore e regista Paul Haggis ha preso l’ispirazione per il film da un episodio che gli capitò nel 1991: due uomini gli rubarono l’auto fuori da un negozio di noleggio video. Ha scritto la prima bozza molti anni dopo, nel 2001, con Robert Moresco. Cercò inizialmente di vendere la sceneggiatura ai produttori televisivi prima di attirare l'attenzione di Cathy Schulman e Bob Yari (che gli offrì 7,5 milioni di dollari per produrre la sceneggiatura come film, a condizione che potesse assemblare un cast di grandi star).

Il casting

Don Cheadle è stato il primo attore ad essere scelto e ha assunto anche il ruolo di produttore, contribuendo ad attirare altri grandi nomi. Forest Whitaker era originariamente in lizza per interpretare il ruolo poi andato a Terrence Howard, ma ha abbandonato. L’ingresso di Brendan Fraser come procuratore distrettuale, arrivato per ultimo, è stato fondamentale per ottenere il via libera al film. Heath Ledger e John Cusack dovevano partecipare nei ruoli andati poi a Ryan Phillippe e Matt Dillon, ma hanno lasciato dopo i ritardi di produzione.

Le difficoltà nella produzione

Il film è stato girato a Los Angeles. Le riprese sono durate più del previsto costringendo Haggis a ritoccare il budget, tagliando anche alcune scene e usando come location la sua casa e la sua auto. I membri del cast hanno anche accettato di essere pagati successivamente. La produzione è stata ritardata di una settimana quando Haggis ha avuto un attacco di cuore durante le riprese di una scena, sfidando il consiglio medico di abbandonare la regia.