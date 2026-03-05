Nel 2006, la pellicola di Paul Haggis conquistava l’ambita statuetta sconfiggendo il super favorito I segreti di Brokeback Mountain. Dal cast alle difficoltà di produzione, dal successo al botteghino ai premi (anche contestati). Ecco tutte le curiosità
Sono passati 20 anni da quando Crash ha vinto l’Oscar come miglior film. Era il 5 marzo 2006 e la pellicola di Paul Haggis si aggiudicò tre statuette (anche sceneggiatura e montaggio) sulle iniziali 6 candidature. Il film, uscito nel 2004, racconta attraverso diverse storie che si incrociano le tensioni razziali e sociali in una metropoli come Los Angeles. Nel cast corale spiccano Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon e Terrence Howard. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
La genesi del film
Lo scrittore e regista Paul Haggis ha preso l’ispirazione per il film da un episodio che gli capitò nel 1991: due uomini gli rubarono l’auto fuori da un negozio di noleggio video. Ha scritto la prima bozza molti anni dopo, nel 2001, con Robert Moresco. Cercò inizialmente di vendere la sceneggiatura ai produttori televisivi prima di attirare l'attenzione di Cathy Schulman e Bob Yari (che gli offrì 7,5 milioni di dollari per produrre la sceneggiatura come film, a condizione che potesse assemblare un cast di grandi star).
Il casting
Don Cheadle è stato il primo attore ad essere scelto e ha assunto anche il ruolo di produttore, contribuendo ad attirare altri grandi nomi. Forest Whitaker era originariamente in lizza per interpretare il ruolo poi andato a Terrence Howard, ma ha abbandonato. L’ingresso di Brendan Fraser come procuratore distrettuale, arrivato per ultimo, è stato fondamentale per ottenere il via libera al film. Heath Ledger e John Cusack dovevano partecipare nei ruoli andati poi a Ryan Phillippe e Matt Dillon, ma hanno lasciato dopo i ritardi di produzione.
Le difficoltà nella produzione
Il film è stato girato a Los Angeles. Le riprese sono durate più del previsto costringendo Haggis a ritoccare il budget, tagliando anche alcune scene e usando come location la sua casa e la sua auto. I membri del cast hanno anche accettato di essere pagati successivamente. La produzione è stata ritardata di una settimana quando Haggis ha avuto un attacco di cuore durante le riprese di una scena, sfidando il consiglio medico di abbandonare la regia.
L’uscita e la risposta al botteghino
Crash ha debuttato al Toronto International Film Festival il 10 settembre 2004, prima di essere distribuito nelle sale il 6 maggio 2005. Il film è stato un successo al botteghino, guadagnando 98,4 milioni di dollari in tutto il mondo (di cui 53,4 milioni negli Usa) contro il suo budget di 6,5 milioni. Nonostante il suo risultato in relazione al suo costo, è stato il film con il minor incasso al botteghino nazionale a vincere l’Oscar come miglior film dai tempi de L'ultimo imperatore nel 1987. In Italia il film è uscito con il titolo Crash - Contatto fisico.
Le critiche
Il film ha ricevuto recensioni positive dalla critica, che ha elogiato la regia e le interpretazioni (in particolare di Dillon) ma ha criticato la rappresentazione delle relazioni razziali come semplicistica. Le redenzioni dei personaggi bianchi hanno suscitato polemiche, anche a distanza di anni. Nel 2009, lo scrittore e saggista Ta-Nehisi Coates l’ha bollato come superficiale, definendo Crash "il peggior film del decennio”.
I premi
Il film ha ottenuto diversi riconoscimenti e nomination. Dillon ha ricevuto nomination come miglior attore non protagonista agli Academy Awards, ai BAFTA, ai Golden Globe e agli Screen Actors Guild. Inoltre, il cast ha vinto lo Screen Actors Guild Award per la migliore interpretazione di un cast in un film. Oltre ai tre Oscar, Crash è stato anche nominato per nove BAFTA Awards e ne ha vinti due. E ha avuto due candidature ai Golden Globe.
La polemica agli Oscar
La vittoria della statuetta come miglior film per Crash alla 78esima edizione degli Oscar è ricordata come una delle più contestate a posteriori. Il grande favorito era infatti Brokeback Mountain. Dopo aver annunciato il premio, Jack Nicholson è stato ripreso dalla telecamera mentre pronunciava la parola "whoa" per apparente sorpresa per il risultato. Un sondaggio del 2014 tra i critici cinematografici di The Atlantic ha identificato la vittoria del film come uno tra gli errori più evidenti commessi dall'Academy Awards. Nel 2024, la rivista Rolling Stone ha classificato Crash come il peggior vincitore dell'Oscar per il miglior film del 21° secolo.
La serie tv
Dal film è stata tratta una serie televisiva dal titolo omonimo, trasmessa su Starz nel 2008 per un totale di 13 episodi. Il cast vede Dennis Hopper come produttore discografico a L.A. ed esamina come la sua vita sia collegata ad altri personaggi della città, tra cui un agente di polizia (Ross McCall) e la sua compagna, un'attrice diventata agente di polizia (Arlene Tur).
