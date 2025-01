Nickel Boys, nominato agli Oscar l'adattamento del libro di Whitehead

La scelta stilistica più radicale del film Nickel Boys è senza dubbio l'uso della prospettiva in prima persona.

Il regista RaMell Ross e il direttore della fotografia Jomo Fray hanno concepito una tecnica di ripresa unica, in grado di immergere lo spettatore nella soggettività dei personaggi.

La telecamera si muove come gli occhi di Elwood o di Turner, a seconda del punto di vista mostrato, facendo vedere ciò che vedono, comprese le loro mani e i loro piedi, così come i loro riflessi in specchi e superfici. Questo approccio permette di vivere il mondo come lo percepiscono i personaggi: incerto, spesso opprimente e pieno di minacce invisibili.

RaMell Ross descrive questa tecnica come un modo per rappresentare l'esperienza umana non ancora elaborata, lasciando che siano gli spettatori a scoprire il significato degli eventi. "Si tratta di dare al personaggio – di dare a Elwood – non la prospettiva retrospettiva di noi stessi, che guarda le cose come se fossero già significative, ma di osservare le cose che diventeranno significative," spiega Ross alla BBC. "Quindi la narrazione sarà sempre secondaria rispetto all'esperienza visiva."