The Bikeriders, il film è in prima tv su Sky Cinema lunedì 3 febbraio

Austin Butler , Tom Hardy, Jodie Comer e Michael Shannon nel lungometraggio , ispirato all’omonimo libro fotografico di Danny Lyon. DIiretta da Jeff Nichols, la storia di un club di motociclisti del Midwest, i Vandals, e il racconto delle vite dei suoi componenti. In prima tv lunedì 3 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOWe disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Uno sguardo intimo e senza pregiudizi sulla nascita e la fine dei gruppi di motociclisti che hanno attraversato gli Stati Uniti, il lungometraggio affronta le origini di una banda frutto della finzione, i Vandals, attraverso gli occhi di uno dei suoi membri fondatori. Ispirato dal lavoro del fotoreporter Danny Lyon, che pubblicò un influente libro nel 1968 realizzato dopo quattro anni vissuti come membro del Chicago Outlaws Motorcycle Club, la pellicola esplora in prima persona come un gruppo di sbandati amanti della velocità si trasformi in una pericolosa gang criminale che mette in discussione l’originaria visione del gruppo, “vivi e lascia vivere”, durante un periodo di tumultuosi cambiamenti politici, economici e sociali che attraversano l’America