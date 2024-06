The Bikeriders, una clip in esclusiva del film con Austin Butler

Scritta e diretta da Jeff Nichols, la pellicola sulla storia dei Vandals, un gruppo di motociclisti del Midwest, arriverà nelle sale italiane mercoledì 19 giugno. Protagonisti insieme ad Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy

Jeff Nichols ha scritto e diretto The Bikeriders, la pellicola in uscita nelle sale cinematografiche mercoledì 19 giugno. Nel cast Austin Butler (FOTO), Jodie Comer e Tom Hardy.

Jeff Nichols ha scritto e diretto The Bikeriders, la pellicola in uscita nelle sale cinematografiche mercoledì 19 giugno. Nel cast Austin Butler (FOTO), Jodie Comer e Tom Hardy.

The Bikeriders, tutto quello che c'è da sapere sul film La pellicola racconta la storia dei Vandals, un gruppo di motociclisti del Midwest. Al centro Benny, Kathy e Johnny, interpretati rispettivamente da Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy. The Bikeriders, il cast Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy sono i protagonisti della pellicola. Al loro fianco troviamo Michael Shannon, Mike Faist, Boyd Holbrook e Damon Herriman nei panni di Brucie, braccio destro di Johnny. L'attore ha raccontato: "È un ragazzo sensibile che lavora come elettricista durante il giorno. Dalla sua prospettiva, il rispetto dovuto a Johnny è vitale per tenere il gruppo unito. Se Johnny si trova davanti a una potenziale minaccia, Brucie è lì pronto a proteggerlo. Ottimo luogotenente, ma non è un leader." Inoltre, nel cast anche Toby Wallace, Norman Reedus, Happy Anderson, Paul Sparks, Beau Knapp, Emory Cohen e Karl Glusman. The Bikeriders, la regia Jeff Nichols ha firmato la regia della pellicola occupandosi anche della scrittura della sceneggiatura. Il regista: "Ho sempre provato a tirar fuori un tema universale dai miei film. Se c'è un pensiero profondo alla base della tua storia, diventa possibile poter raccontare una storia dal gusto personale, anche in una zona del mondo molto specifica, a dir poco unica, e riuscire comunque a toccare corde di pubblici diversi per provenienza ed età". Inoltre, Jeff Nichols ha aggiunto: "Sono stato incredibilmente fortunato a poter lavorare con il direttore della fotografia Adam Stone, lo scenografo Chad Keith e la costumista Erin Benach su diversi film". Il direttore della fotografia: "Non ci sono drammatiche scene di inseguimento, ma il pubblico avrà la possibilità di comprendere cosa voglia dire muoversi in gruppo in moto". Erin Benach: "Abbiamo dovuto cambiare i loghi per motivi legali e di conseguenza ne abbiamo disegnati di nuovi, li abbiamo prodotti e poi cuciti su più abiti di scena. Gli indumenti erano di pelle o di tessuto jeans, con colori che richiamavano i colori che richiamavano i gruppi di appartenenza".

The Bikeriders, la trama Questa la sinossi ufficiale della pellicola: "The Bikeriders fotografa una stagione ribelle vissuta dagli Stati Uniti quando persone e dinamiche culturali erano pronte al cambiamento. Dopo un incontro casuale in un bar, la volenterosa Kathy (Jodie Comer) rimane legata in maniera indissolubile a Benny (Austin Butler), l'ultimo arrivato in un gruppo di motociclisti del Midwest, i Vandali guidati dall'enigmatico Johnny (Tom Hardy). Come il contesto che li circonda, il club inizia a evolversi, trasformandosi da un punto di raccolta di sbandati locali a un pericoloso ambiente fondato sulla violenza, forzando Benny a scegliere fra Kathy e i propri compagni".

The Bikeriders, la data di uscita e le riprese Il film farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane mercoledì 19 giugno. Ambientato principalmente a Chicago, The Bikeriders è stato girato nei dintorni di Cincinnati, in Ohio, una città di medie dimensioni nel Midwest che ha permesso alla produzione di usare ambientazioni urbane e rurali. In attesa della distribuzione della pellicola, in apertura una clip del film.