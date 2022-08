Al via la produzione del film The Bikeriders, ispirato al lavoro fotografico di Danny Lyon e al libro omonimo pubblicato nel 1967 , questo quanto rivelato da Deadline .

The Bikeriders racconterà la storia di un gruppo di motociclisti e di come le loro vite siano cambiate nell’arco di un decennio. Per quanto concerne le riprese, l'apertura del set potrebbe avvenire nel mese di ottobre , tuttavia al momento non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale.

Non ci sono invece indiscrezioni per quanto riguarda le location scelte, altri eventuali nomi del cast e la possibile data di uscita sul mercato, non resta quindi altro ad fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi in merito.