La stagione di debutto dello show ideato da Steven Knight, creatore anche di Peaky Blinders, trasmessa nel 2017 anche da Sky Atlantic, è ora disponibile in streaming su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Attori e produttori non escludono presto nuovi sviluppi della serie storica con Tom Hardy nei panni di James Keziah Delaney in lotta contro la Compagnia delle Indie Orientali