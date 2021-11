Taboo 2, Steven Knight parla della serie con Tom Hardy

Tom Hardy tiene molto al progetto e vuole che la seconda stagione sia all’altezza della prima. Possibile un salto nel futuro per quanto riguarda la trama

Così come accaduto in Peaky Blinders , Tom Hardy si è cimentato in una sfida delicata con Taboo. È passato dall’interpretare Alfie Solomons nel celebre show di Steven Knight a vestire gli abiti di James Keziah Delaney in questa serie del 2017, creata dallo stesso autore.

Una grande sfida per lui, considerando quanto sia complesso e sfaccettato il suo personaggio. La serie è ambientata nel 1814 e ha fatto il proprio esordio nel 2017. È da allora che si attende con ansia la seconda stagione, non ancora entrata in fase di produzione. Il progetto non è però stato abbandonato, tutt’altro.

Taboo 2 si farà

La seconda stagione di Taboo arriverà ma non si ha ancora una data o, in generale, un periodo. Difficile pensare a un lancio nel corso del 2022. Le riprese potrebbero avere inizio nel 2023. In merito si è espresso l’autore Steven Knight, che ha riacceso le speranze del pubblico.

Intervistato da “Collider”, si è così espresso: “Sono stati scritti sei-otto episodi. Stiamo aspettando che le tempistiche siano quelle giuste, così da poter riavere il nostro protagonista sul set. Tom Hardy è più impegnato di me”.

Dal 2017 a oggi sono stati molti i progetti cui l’attore britannico ha preso parte. Ha fatto il proprio esordio nel mondo Marvel, anche se con una produzione Sony, interpretando Venom nelle due pellicole dedicate al celebre personaggio. Sul tal fronte si vocifera anche di un possibile sviluppo di un film dedicato ai Sinistri Sei, che lo coinvolgerebbe, così come Jared Leto nei panni di Morbius.

Taboo 2, parla Tom Hardy

L’ultimo aggiornamento di Tom Hardy sulla seconda stagione di Taboo risale ad agosto 2021. Intervistato da “Esquire”, si era così espresso sullo show: “La seconda stagione di Taboo è davvero molto importante per me. Mi è molto piaciuta la prima e sono servite delle riflessioni per i nuovi episodi. Voglio essere davvero soddisfatto dalla seconda”.

L’attore ha spiegato quali fossero le ipotesi al vaglio. Da una continuazione cronologicamente lineare a un salto nel tempo: “Pensavo ad esempio a un viaggio fino al 1968, parlando della guerra del Vietnam, la CIA, i Viet Cong, i francesi a Saigon. Pensavo di portare l’albergo genealogico dei Delaney nella giungla e ricreare le stesse dinamiche familiari di Londra, ma con nuove persone”.

Taboo, la trama

La prima stagione di Taboo è composta da otto puntate, raccontando la storia di James Delaney. Questi era ritenuto deceduto da tempo e il suo ritorno in Inghilterra è vissuto inizialmente come l’apparizione di un fantasma inquietante. Ha trascorso 12 anni in Africa, dove ha subito una vera e propria trasformazione.

È tornato a casa dopo la morte del padre. Rientra ed esplora il lato oscuro della Londra del diciannovesimo secolo, dalle gang alla corruzione politica ed economica. È intenzionato a ricostruire l’impero navale creato dal padre e, al tempo stesso, ritrovare la connessione con sua sorella. Il rapporto tra i due è tutt’altro che semplice e al centro di molte dicerie.