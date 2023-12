Masters of the Air, trailer della serie di Spielberg con Austin Butler

Apple TV+ ha presentato il trailer (che trovate in alto e in fondo a questo articolo) dell’attesissima dramedy sulla Seconda Guerra Mondiale intitolata Masters of the Air, prodotta da Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman. Uno show con un cast stellare, capitanato dal candidato all’Oscar Austin Butler. La serie televisiva debutterà su Apple TV+ x (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 26 gennaio 2024 con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 15 marzo.

I sopracitati produttori esecutivi sono gli stessi di Band of Brothers e The Pacific.

Oltre ad Austin Butler, lo strepitoso cast comprende Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa.

Basata sull’omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiato da John Orloff, Masters of the Air segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il “Bloody Hundredth”) che devono affrontare pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista. Le condizioni in cui si ritrovano sono davvero estreme a causa del gelo, della mancanza di ossigeno e del terrore che può suscitare un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza.

