Masters of the Air, il teaser ufficiale della serie con Austin Butler

La miniserie sulla Seconda Guerra Mondiale debutterà in tv a partire dal 26 gennaio 2024. Nel cast anche Barry Keoghan, Callum Turner ed Anthony Boyle. Ecco i dettagli del progetto

Apple TV+ ha diffuso le prime immagini montate di Masters of the Air, miniserie composta da nove episodi ambientata durante la seconda parte della Seconda Guerra Mondiale.

Lo show basato sul libro omonimo di di Donald L. Miller debutterà sulla piattaforma Apple TV+ il 26 gennaio 2024 con i primi due episodi in streaming visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Le intense sequenze del primo teaser ufficiale hanno già catturato l'attenzione del pubblico che ha grandi aspettative per questa nuova produzione di Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman.



Lo spettacolo della guerra in alta quota I quasi due minuti di immagini del teaser trailer ufficiale di Masters of the Air trasportano immediatamente gli spettatori nei cieli europei ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, più precisamente nel momento in cui le forze Alleate decidono di intensificare gli scontri per vincere la Germania nazista con l'intervento dei piloti del 100° Gruppo Bombardieri, costituito da soldati specializzati sottoposti a sfide in alta quota rischiosissime.

La serie, che segue abbastanza fedelmente i fatti riportati nel volume di Miller, disponibile attualmente solo in lingua inglese, si sofferma sulle battaglie ma anche sulla psicologia di un gruppo di uomini pieni di coraggio che contribuì a cambiare le sorti del conflitto. Molti di essi non tornarono a casa ma l'eco delle loro gesta è viva più che mai in questo nuovo racconto pieno di pathos che per lo spessore dei professionisti coinvolti si configura come un vero e proprio kolossal televisivo.

Il cast guidato da Austin Butler Band of Brothers - Fratelli al fronte (2001) e The Pacific (2010), le due miniserie statunitensi di genere bellico premiate complessivamente con quattordici Emmy e prodotte da Spielberg ed Hanks, a cui si è aggiunto Goetzman per il secondo titolo, basterebbero a garantire la qualità di un prodotto che, come i precedenti, avrà altresì il merito di impreziosire le filmografie degli interpreti, alcuni dei quali tra i più talentuosi della loro generazione.

A guidare il cast di Masters of the Air, c'è il vincitore del Golden Globe Austin Butler, il candidato all'Oscar Barry Keoghan, Callum Turner, attivissimo nelle ultime stagioni e anche nel cast di The Boys in the Boat diretto da George Clooney. A questi si aggiungono: Anthony Boyle, visto in Tolkien, il figlio d'arte Rafferty Law, Josiah Cross (nel cast di King Richard - Una famiglia vincente), Nate Mann (volto di Licorice Pizza) e Ncuti Gatwa, star di Sex Education.

Come se non bastasse, i dettagli trapelati dal set lasciano immaginare le cifre stanziate per finanziare la produzione che è stata girata in buona parte nel Buckinghamshire. Lì sono stati ricostruite le basi dell'aereonautica militare statunitense e il campo di prigionia tedesco da cinque milioni di sterline che, a un certo punto, fa da sfondo alla storia.

