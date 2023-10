Missioni sotto copertura, attentati, rapimenti, uccisioni. La serie tv Fauda, uscita nel 2015, racconta il decennale conflitto che insanguina israeliani e palestinesi. In arabo la parola “fauda” significa “caos”, e lo show Netflix ritrae non solo le tensioni e le violenze degli scontri, ma anche i conflitti interiori e i sentimenti dei personaggi. Diretta da Assaf Bernstein e scritta, tra gli altri sceneggiatori, dal giornalista Avi Issacharoff e dall’attore ed ex membro delle forze speciali israeliane Lior Raz, la serie racconta le spericolate vicende di un’unità d’élite israeliana che opera sotto copertura nei territori palestinesi e in Cisgiordania per prevenire attentati. Il protagonista Doron Kavillio (interpretato da Raz), ufficiale dell’unità antiterrorismo Mista’arvim, nella prima stagione dà la caccia ad un terrorista di Hamas, nella seconda ad una cellula dello Stato Islamico, nella terza entra sotto copertura a Gaza e nella quarta si mette sulle tracce di due ostaggi tra molteplici attacchi terroristici. “Facevo parte delle forze speciali, pensavo che sarei stato come James Bond. Ma la realtà era molto diversa dai film di James Bond” aveva raccontato Raz a Il Corriere della Sera. “Devi affrontare la vita reale e le cose reali, roba talvolta difficile... Fai cose molto pesanti e devi affrontarle in qualche modo. Ecco perché ho creato la serie, volevo parlare del prezzo psicologico che i combattenti devono pagare per le loro azioni. Penso che sia questo il modo per me di esorcizzare tutti i demoni che mi portavo addosso per via dell’esercito. Iris Azulai era la mia ragazza, siamo stati insieme per tre anni. Una mattina uscì di casa e un terrorista arrivato da Betlemme la pugnalò a morte. Era il mio primo amore e non ne ho parlato per 20 anni, fino a quando non abbiamo iniziato a scrivere la serie. È una grande ferita che mi è rimasta nel cuore, Fauda è stata scritta anche nel sangue della mia ragazza, dei nostri amici”. La quinta stagione della serie, recentemente annunciata, è stata ora sospesa.