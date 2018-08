Band of Brothers - Fratelli al fronte: ciò per cui lottiamo

Ultimo appuntamento con le repliche di Band of Brothers - Fratelli al fronte. Gli uomini della Compagnia Easy raggiungono un campo di sterminio, e se prima qualche dubbio ancora c'era, ora non c'è più: il male esiste, e le prove sono sotto i loro occhi. I tedeschi si sono arresi, e l'arrivo al Nido dell'Aquila, il rifugio alpino in cui Hitler era solito trascorrere le vacanze, è la conferma definitiva: la guerra è veramente finita. Ciò che però questa guerra ha portato, e soprattutto ciò che ha tolto, non potrà mai essere dimenticato... Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda venerdì 3 agosto alle 21.15

Band of Brothers - Fratelli al fronte, episodio 9 Why We Fight (La tragica scoperta) è il nono episodio della miniserie Band of Brothers - Fratelli al fronte. Gli uomini della Compagnia Easy sono finalmente arrivati in Germania, ma ormai non c'è più bisogno di imbracciare i fucili: i tedeschi, che non hanno i mezzi per andare avanti col conflitto, si stanno infatti arrendendo, dunque la guerra sta volgendo al termine. Ora che finalmente possono trarre un sospiro di sollievo, alcuni soldati cominciano a farsi delle domande piuttosto serie: ne valeva veramente la pena? C'era veramente bisogno di mandare così tanti giovani a morire in Europa? La risposta non tarda ad arrivare: diretti verso sud gli uomini della Compagnia Easy si imbattono in un campo di concentramento, e vedono con i loro stessi occhi le atrocità commesse dai nazisti. Il Capitano Nixon, tornato in azione dopo un attacco che ha causato parecchie vittime tra le fila dei suoi ragazzi, ormai non fa altro che bere, cosa che lo porta a essere demansionato. Poco dopo l'arrivo della notizia della morte di Hitler, la Compagnia Easy viene inviata a Bertchesgarden, nelle Alpi Bavaresi, dove si trova il Nido dell'Aquila, il rifugio alpino dove il Führer era solito trascorrere le vacanze.

Points (Il nido delle aquile) è il decimo e ultimo episodio della miniserie Band of Brothers - Fratelli al fronte. Maggio del 1945. Gli uomini della Compagnia Easy sono i primi tra gli Alleati ad arrivare a Berchtesgarden, il rifugio bavarese di Hitler, dove si trova il famoso Nido dell'Aquila. Il villaggio, però, è praticamente deserto. Di lì a poco arriva finalmente la notizia tanto attesa: l'esercito tedesco si è arreso. La guerra è dunque ufficialmente finita. Per qualcuno ciò significa l'effettivo ritorno a casa, mentre per qualcun altro, invece, è solo un momento di calma prima del trasferimento al fronte del Pacifico. Alcuni andranno incontro alla gloria, altri alla sconfitta. Tutti saranno però ricordati per il loro sacrificio.