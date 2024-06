1/13 ©Getty

Austin Butler è la star di The Bikeriders, pellicola drammatica con sfumature da poliziesco, scritta e diretta da Jeff Nichols. Il film, nelle sale italiane dal 19 giugno, fotografa le vicende degli Outlaws MC, un club motociclistico di Chicago che si evolve in un gruppo violento. Dopo Elvis e Masters of the Air, Butler torna a vestire i panni di un personaggio che si muove in uno scenario d'epoca. Il suo Benny è uno dei membri di spicco del club. L'attore ha recitato guidando vere moto d'epoca, una sua grande passione

The Bikeriders, la première del film con Austin Butler a Los Angeles. FOTO