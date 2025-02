BAFTA 2025, i look sul red carpet di Londra. FOTO

5/15 ©IPA/Fotogramma

Scelta floreale con stampa bold e colori intensi per Isabella Rossellini, che non è nuova allo stile tunica e alle creazioni di Dolce & Gabbana, brand che privilegia per le occasioni ufficiali. Il film in cui recita, Conclave, ha avuto la meglio sugli altri in questa edizione dei premi