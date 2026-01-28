BAFTA 2026, da One Battle After Another a Sinners: tutte le nomination

Offerte Sky
BAFTA 2026, tutte le nomination. Guidano One Battle After Another e Sinners

Cinema
©Getty

Le candidature premiano il duello tra Una battaglia dopo l'altra e Sinners - I Peccatori, con una forte presenza del cinema britannico. Paul Thomas Anderson in testa con 14 candidature, Ryan Coogler segue con 13. Spiccano nuovi talenti e gli indie UK (di cui I Swear diventa il simbolo). Ecco tutti i titoli di pellicole e attori che sono stati candidati 

Le nomination ai BAFTA Film Awards 2026 fotografano una stagione dominata da due titoli Warner Bros., One Battle After Another e Sinners - I peccatori, protagonisti di un vero e proprio testa a testa. Il film politico di Paul Thomas Anderson guida la corsa con 14 candidature complessive, mentre l’horror storico diretto da Ryan Coogler ne ottiene 13, stabilendo il miglior risultato di sempre per un regista nero nella storia dei BAFTA.

 

Alle loro spalle si impongono Hamnet e Marty Supreme, entrambi a quota 11 nomination, confermando l’attenzione dell’Academy britannica per un cinema d’autore capace di coniugare ambizione internazionale e identità nazionale. Proprio il fronte britannico è uno dei grandi vincitori di quest’anno, grazie all’ascesa di titoli indipendenti come I Swear, Pillion - Pillion - Amore senza freni e The Ballad of Wallis Island, capaci di uscire dalla sola categoria “britannica” per affermarsi nelle sezioni principali. La cerimonia si terrà il 22 febbraio 2026 alla Royal Festival Hall di Londra.

 

Di seguito trovate tutte le nomination ai BAFTA 2026, con la lista completa delle candidature ai British Academy of Film and Television Arts Awards.

Le nomination ai BAFTA Awards 2026

 

Miglior film

Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sentimental Value
Sinners - I Peccatori

 

Miglior regia

Bugonia – Yorgos Lanthimos
Hamnet – Chloé Zhao
Marty Supreme – Josh Safdie
Una battaglia dopo l'altra – Paul Thomas Anderson
Sentimental Value – Joachim Trier
Sinners - I Peccatori – Ryan Coogler

 

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – Una battaglia dopo l'altra
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia

 

Miglior attore protagonista

Robert Aramayo – I Swear
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l'altra
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners - I Peccatori

Jesse Plemons – Bugonia

 

Miglior attrice non protagonista

Odessa A’zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners - I Peccatori

Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor – Una battaglia dopo l'altra
Emily Watson – Hamnet

 

Miglior attore non protagonista

Benicio del Toro – Una battaglia dopo l'altra
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – Una battaglia dopo l'altra
Stellan Skarsgård – Sentimental Value

 

Miglior film inglese

28 Anni Dopo
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H Is for Hawk
Hamnet
I Swear
Mr. Burton
Pillion - Amore senza freni
Steve

 

Miglior esordio inglese di sceneggiatore, regista o produttore

The Ceremony
My Father’s Shadow
Pillion - Amore senza freni
A Want in Her
Wasteman

 

Miglior sceneggiatura non originale

The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
Una battaglia dopo l'altra
Pillion - Amore senza freni

 

Miglior sceneggiatura originale

I Swear
Marty Supreme
L'agente segreto
Sentimental Value
Sinners - I peccatori

 

Miglior film per bambini e famiglie

Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootropolis 2

 

Miglior film in lingua non inglese

Un semplice incidente
L'agente segreto
Sentimental Value
Sirât
La voce di Hind Rajab

 

Migliori costumi

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners - I peccatori
Wicked - Parte 2

 

Migliori effetti visivi speciali

Avatar - Fuoco e cenere
F1
Frankenstein
Dragon Trainer
The Lost Bus

 

Miglior documentario

2,000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor

 

Miglior film d’animazione

Elio
La piccola Amélie
Zootropolis 2

 

Miglior casting

I Swear
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sentimental Value
Sinners - I peccatori

 

Miglior fotografia

Frankenstein
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sinners - I peccatori
Train Dreams

 

Miglior montaggio

F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sinners - I peccatori

 

Miglior trucco e acconciatura

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners - I peccatori
Wicked - Parte 2

Miglior colonna sonora originale

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una battaglia dopo l'altra
Sinners - I peccatori

 

Miglior scenografia

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sinners - I peccatori

 

Miglior sonoro

F1
Frankenstein
Una battaglia dopo l'altra
Sinners - I peccatori
Warfare

 

Miglior cortometraggio d’animazione britannico

Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise

 

Miglior cortometraggio britannico

Magid/Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles

 

Miglior stella emergente (voto del pubblico)

Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling

