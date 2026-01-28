BAFTA 2026, da One Battle After Another a Sinners: tutte le nomination

Le candidature premiano il duello tra Una battaglia dopo l'altra e Sinners - I Peccatori, con una forte presenza del cinema britannico. Paul Thomas Anderson in testa con 14 candidature, Ryan Coogler segue con 13. Spiccano nuovi talenti e gli indie UK (di cui I Swear diventa il simbolo). Ecco tutti i titoli di pellicole e attori che sono stati candidati