BAFTA 2026, da One Battle After Another a Sinners: tutte le nomination

Le nomination ai BAFTA Film Awards 2026 fotografano una stagione dominata da due titoli Warner Bros., One Battle After Another e Sinners - I peccatori, protagonisti di un vero e proprio testa a testa. Il film politico di Paul Thomas Anderson guida la corsa con 14 candidature complessive, mentre l’horror storico diretto da Ryan Coogler ne ottiene 13, stabilendo il miglior risultato di sempre per un regista nero nella storia dei BAFTA.
Alle loro spalle si impongono Hamnet e Marty Supreme, entrambi a quota 11 nomination, confermando l’attenzione dell’Academy britannica per un cinema d’autore capace di coniugare ambizione internazionale e identità nazionale. Proprio il fronte britannico è uno dei grandi vincitori di quest’anno, grazie all’ascesa di titoli indipendenti come I Swear, Pillion - Pillion - Amore senza freni e The Ballad of Wallis Island, capaci di uscire dalla sola categoria “britannica” per affermarsi nelle sezioni principali. La cerimonia si terrà il 22 febbraio 2026 alla Royal Festival Hall di Londra.
Di seguito trovate tutte le nomination ai BAFTA 2026, con la lista completa delle candidature ai British Academy of Film and Television Arts Awards.
Le nomination ai BAFTA Awards 2026
Miglior film
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sentimental Value
Sinners - I Peccatori
Miglior regia
Bugonia – Yorgos Lanthimos
Hamnet – Chloé Zhao
Marty Supreme – Josh Safdie
Una battaglia dopo l'altra – Paul Thomas Anderson
Sentimental Value – Joachim Trier
Sinners - I Peccatori – Ryan Coogler
Miglior attrice protagonista
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – Una battaglia dopo l'altra
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Miglior attore protagonista
Robert Aramayo – I Swear
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l'altra
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners - I Peccatori
Jesse Plemons – Bugonia
Miglior attrice non protagonista
Odessa A’zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners - I Peccatori
Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor – Una battaglia dopo l'altra
Emily Watson – Hamnet
Miglior attore non protagonista
Benicio del Toro – Una battaglia dopo l'altra
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – Una battaglia dopo l'altra
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Miglior film inglese
28 Anni Dopo
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H Is for Hawk
Hamnet
I Swear
Mr. Burton
Pillion - Amore senza freni
Steve
Miglior esordio inglese di sceneggiatore, regista o produttore
The Ceremony
My Father’s Shadow
Pillion - Amore senza freni
A Want in Her
Wasteman
Miglior sceneggiatura non originale
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
Una battaglia dopo l'altra
Pillion - Amore senza freni
Miglior sceneggiatura originale
I Swear
Marty Supreme
L'agente segreto
Sentimental Value
Sinners - I peccatori
Miglior film per bambini e famiglie
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
Miglior film in lingua non inglese
Un semplice incidente
L'agente segreto
Sentimental Value
Sirât
La voce di Hind Rajab
Migliori costumi
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners - I peccatori
Wicked - Parte 2
Migliori effetti visivi speciali
Avatar - Fuoco e cenere
F1
Frankenstein
Dragon Trainer
The Lost Bus
Miglior documentario
2,000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Miglior film d’animazione
Elio
La piccola Amélie
Zootropolis 2
Miglior casting
I Swear
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sentimental Value
Sinners - I peccatori
Miglior fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sinners - I peccatori
Train Dreams
Miglior montaggio
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sinners - I peccatori
Miglior trucco e acconciatura
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners - I peccatori
Wicked - Parte 2
Miglior colonna sonora originale
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una battaglia dopo l'altra
Sinners - I peccatori
Miglior scenografia
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sinners - I peccatori
Miglior sonoro
F1
Frankenstein
Una battaglia dopo l'altra
Sinners - I peccatori
Warfare
Miglior cortometraggio d’animazione britannico
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise
Miglior cortometraggio britannico
Magid/Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles
Miglior stella emergente (voto del pubblico)
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling