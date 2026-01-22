Sinners - I Peccatori, cosa sapere sull'horror con Michael B. Jordan

Il film di Ryan Coogler, regista di "Black Panther", ha fatto un record assoluto agli Academy Awards 2026 dove è stato candidato per ben 16 volte nelle categorie di questa edizione. Tra horror e film storico, una pellicola che attraversa i generi, con un cast eccezionale e una colonna sonora originale memorabile

Sinners - I Peccatori è uno dei fenomeni cinematografici di questa stagione . La pellicola di Ryan Coogler, regista di Black Panther, che in Italia e nel resto del mondo è arrivata nelle sale ad aprile del 2025, è la più candidata agli Oscar 2026 ( LE NOMINATION ). Sedici candidature , inclusa una nomination per il Miglior Film, la Miglior Regia, la Migliore colonna sonora originale e una candidatura chiave per Michael B. Jordan , straordinario protagonista con un doppio ruolo . Promosso come horror soprannaturale , il film di Coogler è anche è soprattutto un tuffo negli Stati Uniti negli anni Trenta , epoca di forti contrasti in una società divisa tra bianchi e neri. I vampiri , al centro della vicenda, sono figure simboliche della società del tempo ( LA RECENSIONE ) Sinners - I Peccatori è stato già un grande protagonista della stagione dei premi ad Hollywood, dsi Gotham Awards ai Golden Globes. Michael B. Jordan , alla sua quinta collaborazione con il cineasta statunitense (regista anche di Creed - Nato per combattere, tra gli altri), si è distinto tra i migliori interpreti sul grande schermo della stagione, in competizione con Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, avversari statunitensi principali. Sinners - I Peccatori si basa su una sceneggiatura originale di Coogler . La storia è ambientata nel sud degli Stati Uniti durante l'era di Jim Crow negli anni '30. Il film è stato girato all'inizio del 2024 nell'area di New Orleans.

I dettagli relativi alla pellicola sono stati tenuti in gran segreto fino a poco prima del debutto del film in sala. all'inizio di questa settimana. Fino a settembre 2024, infatti, il titolo e la trama del progetto erano top secret. Nella versione italiana il film è stato rivelato come Sinners, I Peccatori. L’attore principale, Michael B. Jordan, ha condiviso il poster del film sui social media, confermando le voci che circolavano, ossia quelle per cui avrebbe interpretato un doppio ruolo. Nel film l'attore statunitense recita calandosi nei panni di due gemelli. Nel film si dice: “Balla con il diavolo... e ti seguirà fino a casa”. La sinossi ufficiale recita: “Cercando di lasciarsi alle spalle vite difficili, due fratelli gemelli (interpretati da Michael B. Jordan) tornano nella loro città natale per ricominciare, solo per scoprire che un male ancora più grande li aspetta”. Il film ha incassato negli Stati Uniti una cifra tre volte superiore ai costi di produzione diventando un vero e proprio cult tra il pubblico già nella prima settimana di programmazione.

Il cast è dominato da quella che possiamo assolutamente definire come “la prima donna” (si fa per dire) del film, ossia Michael B. Jordan i mpegnato in un incredibile doppio ruolo gemellare. Oltre a lui, sul set recitano Delroy Lindo, Jack O’Connell, Hailee Steinfeld e Wunmi Mosaku , quest'ultima, candidata all'Oscar come Migliore attrice non protagonista . Inoltre, nel cast anche: Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Li Jun Li e Lola Kirke, a cui si aggiungono nuovi talenti come Yao, Miles Caton e Peter Dreimanis.

Per quanto riguarda il sodalizio tra Michael B. Jordan e Coogler, si potrebbe definire Jordan come il tipico “attore-feticcio” del regista americano: ha infatti lavorato in tutti i film di Coogler, a partire da Prossima fermata Fruitvale Station nel 2013 fino ai franchise di Creed e Black Panther.

C’è Ryan Coogler a dirigere il film. Questo è il suo primo lavoro dietro la macchina da presa dopo Black Panther: Wakanda Forever (2022). Coogler lo produce anche, attraverso la sua casa di produzione Proximity Media. Tra i produttori esecutivi troviamo Ludwig Göransson e Rebecca Cho, insieme a Will Greenfield. Diversi collaboratori di Black Panther tornano per questo progetto, inclusi la direttrice della fotografia Autumn Durald Arkapaw, la scenografa premiata con l’Oscar Hannah Beachler e la costumista premiata con l’Oscar Ruth E. Carter.

La première del film a Londra

Lunedì 14 aprile si è svolta la première del film a Londra, con l'attrice Hailee Steinfeld che ha conquistato Leicester Square con un look spettacolare.

Si è trattato della prima europea del nuovo film diretto da Ryan Coogler.

L’attrice Steinfeld, 28 anni, è apparsa sul tappeto rosso con un abito firmato Robert Wun ispirato al fuoco, che richiama le suggestioni visive del film tra azione, horror e atmosfere soprannaturali.

Il vestito nero, già presentato alla Couture Week di Parigi, era arricchito da fiamme realistiche e da una gonna trasparente con strascico, accompagnato da guanti coordinati che lasciavano intravedere l’anello di fidanzamento con Josh Allen, presente al suo fianco anche nel doposerata.

Steinfeld - che nella pellicola interpreta Mary, la coraggiosa amante di uno dei due gemelli protagonisti nella pellicola ambientata nel Sud degli Stati Uniti degli anni ’30 infestato da vampiri - ha adottato un look beauty minimalista, lasciando che fosse l’abito a parlare. Nel film recita accanto a Michael B. Jordan, impegnato in un doppio ruolo. L’attrice ha definito I peccatori una svolta nella sua carriera, spiegando di essersi sentita subito coinvolta dal progetto fin dalla lettura della sceneggiatura: “È un ruolo che aspettavo da tempo, e spero di poter affrontare altri progetti così intensi in futuro”. Dopo l’Oscar sfiorato a 13 anni con Il Grinta, e i successi con Hawkeye e Pitch Perfect, Hailee Steinfeld si conferma ora in una fase artistica matura e audace.

Potete guardare il trailer ufficiale del film Sinners - I Peccatori nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.