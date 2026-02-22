Il film di Paul Thomas Anderson conquista sei statuette, comprese quelle per miglior film, miglior regia e migliore attore non protagonista per Sean Penn. Hamnet è il miglior film britannico
Una Battaglia dopo l'altra del regista americano Paul Thomas Anderson ha dominato i Bafta, i riconoscimenti britannici del cinema, vincendo i premi per il miglior film, la migliore regia, la sceneggiatura non originale, la migliore fotografia, il miglior montaggio e una statuetta per Sean Penn, migliore attore non protagonista.
Favorito agli Oscar
Grande vincitore dei Golden Globe a gennaio e favorito nella corsa agli Oscar, il film di Anderson ha prevalso su Hamnet (vincitore come miglior film britannico, mentre Jessie Buckley ha trionfato come miglior attrice), Marty Supreme (snobbato Timothée Chalamet), Sentimental Value e I peccatori.
Due premi per I peccatori
Ryan Coogler ha vinto per I peccatori nella categoria della migliore sceneggiatura originale mentre Wunmi Mosaku è stata premiata come miglior attrice in un ruolo secondario. Alla cerimonia hanno preso parte il principe William e la moglie Kate Middleton nella prima apparizione pubblica della coppia dopo l'arresto dello zio Andrew Mountbatten Windsor.
I vincitori dei BAFTA Awards 2026
Miglior film
- Una battaglia dopo l’altra
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- I peccatori
Miglior film britannico
- Hamnet
- 28 anni dopo
- The Ballad Of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About The Boy
- Die My Love
- H Is For Hawk
- I Swear
- Mr Burton
- Pillion
- Steve
Miglior attrice protagonista
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – Una battaglia dopo l’altra
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Miglior attore protagonista
- Robert Aramayo – I Swear
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – I peccatori
- Jesse Plemons – Bugonia
Miglior attrice non protagonista
- Wunmi Mosaku – I peccatori
- Odessa A’zion – Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Carey Mulligan – The Ballad Of Wallis Island
- Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
- Emily Watson – Hamnet
Miglior attore non protagonista
- Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
- Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Peter Mullan – I Swear
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Miglior regia
- Una battaglia dopo l’altra – Paul Thomas Anderson
- Bugonia – Yorgos Lanthimos
- Hamnet – Chloé Zhao
- Marty Supreme – Josh Safdie
- Sentimental Value – Joachim Trier
- I peccatori – Ryan Coogler
Miglior film non in lingua inglese
- Sentimental Value
- It Was Just An Accident
- The Secret Agent
- Sirât
- The Voice Of Hind Rajab
Miglior documentario
- Mr. Nobody Against Putin
- 2000 Meters To Andriivka
- Apocalypse In The Tropics
- Cover-Up
- The Perfect Neighbor
Miglior film d’animazione
- Zootropolis 2
- Elio
- Little Amélie
Miglior film per bambini e famiglie
- Boong
- Arco
- Lilo & Stitch
- Zootropolis 2
Miglior sceneggiatura originale
- I peccatori – Ryan Coogler
- I Swear – Kirk Jones
- Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
- The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
Miglior sceneggiatura adattata
- Una battaglia dopo l’altra – Paul Thomas Anderson
- The Ballad Of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
- Bugonia – Will Tracy
- Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
- Pillion – Harry Lighton
Miglior colonna sonora
- I peccatori – Ludwig Göransson
- Bugonia – Jerskin Fendrix
- Frankenstein – Alexandre Desplat
- Hamnet – Max Richter
- One Battle After Another – Jonny Greenwood
Miglior casting
- I Swear
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- I peccatori
Miglior fotografia
- Una battaglia dopo l’altra
- Frankenstein
- Marty Supreme
- I peccatori
- Train Dreams
Miglior montaggio
- Una battaglia dopo l’altra
- F1
- A House Of Dynamite
- Marty Supreme
- I peccatori
Miglior sonoro
- F1
- Frankenstein
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
- Warfare
Migliori effetti speciali
- Avatar: Fire And Ash
- F1
- Frankenstein
- How To Train Your Dragon
- The Lost Bus
Migliori costumi
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- I peccatori
- Wicked: For Good
Miglior scenografia
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
Miglior trucco e parrucco
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- I peccatori
- Wicked: For Good
Miglior esordio britannico (sceneggiatore, regista o produttore)
- My Father’s Shadow
- The Ceremony
- Pillion
- A Want In Her
- Wasteman
Miglior cortometraggio britannico
- This Is Endometriosis
- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
- Welcome Home Freckles
Miglior cortometraggio d’animazione britannico
- Two Black Boys In Paradise
- Cardboard
- Solstice
EE Rising Star Award (votato dal pubblico)
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling