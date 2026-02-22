Il film di Paul Thomas Anderson conquista sei statuette, comprese quelle per miglior film, miglior regia e migliore attore non protagonista per Sean Penn. Hamnet è il miglior film britannico

Una Battaglia dopo l'altra del regista americano Paul Thomas Anderson ha dominato i Bafta, i riconoscimenti britannici del cinema, vincendo i premi per il miglior film, la migliore regia, la sceneggiatura non originale, la migliore fotografia, il miglior montaggio e una statuetta per Sean Penn, migliore attore non protagonista.

Favorito agli Oscar

Grande vincitore dei Golden Globe a gennaio e favorito nella corsa agli Oscar, il film di Anderson ha prevalso su Hamnet (vincitore come miglior film britannico, mentre Jessie Buckley ha trionfato come miglior attrice), Marty Supreme (snobbato Timothée Chalamet), Sentimental Value e I peccatori.

Due premi per I peccatori

Ryan Coogler ha vinto per I peccatori nella categoria della migliore sceneggiatura originale mentre Wunmi Mosaku è stata premiata come miglior attrice in un ruolo secondario. Alla cerimonia hanno preso parte il principe William e la moglie Kate Middleton nella prima apparizione pubblica della coppia dopo l'arresto dello zio Andrew Mountbatten Windsor.