Rsf: "In un anno uccisi 67 giornalisti, quasi metà a Gaza"

Il nuovo bilancio annuale di Reporter senza frontiere segnala un totale di 67 giornalisti uccisi nel mondo nell’ultimo anno. Quasi la metà delle vittime si concentra nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze israeliane"
Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo in un anno, di cui quasi la metà nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze israeliane". Il bilancio emerge dal nuovo rapporto annuale di Reporter senza frontiere, che indica un aumento delle vittime registrate tra il primo dicembre 2024 e il primo dicembre 2025. "Il numero dei giornalisti uccisi è tornato a crescere, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari e non e della criminalità organizzata", ha spiegato l'associazione secondo la quale "i giornalisti non muoiono, vengono uccisi".
