Mihajlovic positivo, la moglie: “Non giudicate, siamo tutti peccatori"

Arianna Rapaccioni, compagna di vita dell'allenatore del Bologna, risponde su Instagram alle critiche di chi rimprovera lei e il marito di non aver indossato la mascherina durante le loro serate in Costa Smeralda

Un post su instagram in cui compare sorridente accanto al marito e un invito a evitare polemiche sulla loro vacanza in Costa Smeralda. Arianna Rapaccioni, moglie dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, risultato positivo al Covid-19 dopo qualche giorno di ferie in Sardegna, dice la sua in risposta alle tante polemiche (rivolte soprattutto alla mancanza di mascherina e agli abbracci con altri personaggi dello spettacolo e dello sport) seguite dalla comunicazione della positività del marito.

Il post su Instagram approfondimento Calcio: Sinisa Mihajlovic positivo al Covid “Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori” recita il testo che accompagna il post. Il messaggio ha già ottenuto quasi 10 mila likes. Tante le reazioni positive da parte dei follower: "La gente è sempre pronta e brava a giudicare - scrive una fan -. La cosa più importante è che tuo marito stia bene...daje Sinisa”. “Io ho avuto leucemia e fatto trapianto ho preso precauzioni ma la vita deve andare avanti, non posso vivere con la paura!!! Forza Sinisa, Forza Arianna, solo voi sapete cosa avete passato!!! “. E ancora: “Vi sono vicino, dai che superate tutto, non ti curar di loro ma guarda e passa ... insieme siete invincibili”. Non mancano i messaggi di disappunto. “In futuro fai indossare la mascherina a tuo marito”, scrive un utente. “Che il buon Sinisa ha fatto una stupidaggine credo se possa dire no?" aggiunge un altro.