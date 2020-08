Coronavirus, il bollettino del 26 agosto

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 262.540. Le vittime, in totale, sono 35.458, con 13 decessi nelle ultime 24 ore ( ieri 4 ). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 1.367 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE CITTÀ EUROPEE DOPO IL LOCKDOWN: IL REPORTAGE DI SKY TG24 ). La Regione Abruzzo comunica il seguente ricalcolo: dal totale è stato sottratto 1 caso di lunedì scorso, in quanto già in carico ad altra Regione. La Regione Sicilia, invece, comunica che dei 33 nuovi positivi, 3 sono ospiti dell'hotspot di Lampedusa.

Guariti e terapie intensive

approfondimento

I guariti nelle ultime 24 ore sono 314, per un totale di 206.329. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 69, 3 in più di ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.055 (-3). Sono invece 19.629 le persone in isolamento domiciliare (+1.039). I tamponi sono al momento 8.219.421, in aumento di 93.529 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.877.178, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.