In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 261.174. Le vittime, in totale, sono 35.445, con 4 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 4). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 878 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). La Regione Emilia Romagna comunica il seguente ricalcolo: in seguito a verifica sono stati eliminati 2 casi ( 1 da Forlì e 1 da Parma) in quanto inserimento duplicato dello stesso paziente con dati anagrafici non corretti. Si corregge pertanto il numero dei casi comunicato ieri: numero corretto 31.029. La Regione Lazio comunica che ai tamponi riportati si aggiungono 8.495 tamponi rapidi eseguiti dal 17/08 presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.