Caso Blake, i Bucks boicottano gara 5 e l'Nba ferma i playoff

A tre settimane dalla ripresa della stagione, l'Nba mostra ancora una volta un enorme supporto per il movimento Black Lives Matter. I Milwaukee Bucks, squadra del Wisconsin, hanno deciso di boicottare il match in programma per oggi 26 agosto contro gli Orlando Magic per protestare contro il ferimento di Jacob Blake, il 29enne colpito alla schiena dalla polizia a Kenosha, proprio in Wisconsin. A seguito di questa decisione la Nba, che in questi giorni sta disputando i playoff, ha voluto rinviare anche le altre due partite previste oggi: Houston Rockets-Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers. Tutte sono state riprogrammate. Anche i Toronto Raptors e i Boston Celtics stanno valutando la stessa iniziativa per il match in programma il 27 agosto.