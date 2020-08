Nba, Jonathan Isaac non si inginocchia durante inno: “Non è risposta”

L’ala degli Orlando Magic, prima della partita contro i Brooklyn Nets, ha scelto di non inginocchiarsi e di non indossare la maglietta con la scritta “Black Lives Matter”. Così, mentre compagni e avversari si sono abbassati, lui è rimasto in piedi. A fine gara, dopo la vittoria della sua squadra, ha spiegato: “Ci ho pensato molto e credo che inginocchiarsi e indossare una maglietta non servano a supportare la causa”