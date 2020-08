Usa, proteste in Wisconsin: un morto e 2 feriti da colpi arma da fuoco

Terza notte di disordini dopo il ferimento del 29enne afroamericano a cui la polizia ha sparato diversi colpi alla schiena. La famiglia Blake chiede lo stop delle violenze ma il governatore locale, Tony Evers, ha dichiarato lo stato di emergenza. Trump lo ha esortato a ricorrere agli uomini della Guardia nazionale per evitare nuovi vandalismi e violenze

Continua l’ondata di proteste a Kenosha, in Wisconsin, dopo l'ennesimo caso di brutalità della polizia contro un afroamericano, il 29enne Jacob Blake, rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito alla schiena dai proiettili degli agenti mentre stava salendo in auto con i figli. Nella terza notte di proteste, colpi d'arma da fuoco sono stati sparati. Secondo il New York Times, dai video postati online si vedono numerose persone correre per le strade con in sottofondo il rumore dei colpi di pistola e alcuni giovani a terra. "Tre persone sono state colpite da proiettili, una di queste è morta", ha detto lo sceriffo della contea David Beth. Non è chiaro chi siano gli autori del gesto né la motivazione. I video degli spari In due video che girano sui social, si sentono i primi colpi d'arma da fuoco, dopo mezzanotte, mentre un gruppo di manifestanti si confronta con la polizia in assetto anti-sommossa; si vede un giovane bianco armato con un fucile semi-automatico correre lungo la strada, inseguito da alcuni uomini. Viene raggiunto cade a terra e spara, colpendo delle persone e almeno una resta a terra.

Stato di emergenza in Wisconsin leggi anche Usa, poliziotto spara alla schiena di un afroamericano: è grave Dopo le violente proteste dei giorni scorsi, il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha dichiarato lo stato di emergenza; diversi accessi alla città di Kenosha sono stati bloccati in serata e intorno al tribunale è stata eretta una barriera difensiva. Lì si sono radunati un migliaio di manifestanti per una protesta inizialmente pacifica. In seguito però alcuni hanno cominciato ad accendere petardi e scuotere la recinzione, provocando la reazione della polizia che ha lanciato lacrimogeni per disperdere la folla. Secondo quanto riferito dal Washington Post, alcuni civili si sono presentati armati, con pistole, fucili semiautomatici e coltelli, indossando giubbotti anti-proiettile, sostenendo di voler proteggere se stessi e i manifestanti.

Famiglia Blake chiede stop a violenze leggi anche Usa 2020, Melania Trump: “Donald vuole solo il bene dell’America” Eppure dalla famiglia di Jacob Blake erano arrivati inviti alla calma. La madre di Blake ha fatto appello alla calma dopo le prime due notti di violente proteste che da Kenosha, la città dell'aggressione, si sono estese ad altri centri degli Stati Uniti. "Abbiamo davvero solo bisogno di preghiere", ha detto Julia Jackson di suo figlio Jacob Blake, poco dopo che l' avvocato di famiglia aveva annunciato che ci vorrà un "miracolo" per evitare all'uomo la paralisi. "Questi comportamenti non riflettono mio figlio o la mia famiglia", ha detto. Il padre di Blake, da parte sua, ha accusato la polizia di un "tentato omicidio senza senso". "Hanno sparato a mio figlio sette volte, come se non avesse importanza", ha detto Blake, sforzandosi di trattenere le lacrime. "Ma mio figlio è importante. È un essere umano", ha concluso. Trump: porre subito fine a disordini per Blake

Mentre il movimento Black Lives Matter ha annunciato per il fine settimana a Washington una grande manifestazione, il presidente Donald Trump ha chiesto di "porre velocemente fine al problema”, riferendosi ai disordini esplosi a Kenosha. Trump ha esortato il governatore dello Stato a ricorrere agli uomini della Guardia nazionale per evitare nuovi vandalismi e violenze.